Ученым удалось изменить изначальные функции клеток и излечить мышей от диабета

Новости науки: Ученые научились менять функции клеток – это открывает новые возможности в лечении диабета.

Ранее считалось, что клетки в человеческом теле могут лишь немного отличаться от клеток того же типа. Однако, новое исследование ученых из Бергенского Университета показало, что клетки могут менять свои изначальные функции.

Это было первым случаем в мире, когда им удалось воздействовать на клеточные сигналы, чтобы клетки смогли поменять свои оригинальные функции.

"Воздействуя на клетки, вырабатывающие глюкагон в поджелудочной железе, мы добились того, что они получили способность вырабатывать инсулин вместо глюкагона. Это может привести к созданию новых методов лечения диабета", — сообщила профессор кафедры клинической медицины Бергенского Университета Хельга Рёдер.

Для того, чтобы доказать это ученые имплантировали обработанные клетки в поджелудочную железу мышей больных диабетом. Мыши смогли избавиться от заболевания, однако, после удаления пересаженных клеток они снова заболевали.

Измененные клетки, вырабатывавшие ранее глюкагон, можно не только заставить вырабатывать инсулин, но, как показали исследования, их можно сделать более устойчивыми к реакции иммунной системы, атакующей клетки-производители инсулина у больных диабетом.

Как поясняет Рёдер: "Это означает, что при таком методе лечения диабета можно будет использовать собственные клетки пациента без опасений, что модифицированные клетки в конечном итоге будут разрушены иммунной системой".

"Сейчас уже есть возможность пересаживать клетки, вырабатывающие инсулин, из мертвых донорских тел пациентам с диабетом. К сожалению, мы можем использовать такой способ лечения лишь для очень малой части больных".

Ученые надеются, что модификация будет эффективна не только для изменений функций клеток в поджелудочной железе, и что данная методика может быть применима и к другим типам клеток человеческого организма, что позволит излечивать множество заболеваний.

"Способность клеток менять свои функции может быть весьма важным в лечении иных заболеваний, причиной которых является гибель клеток, включая неврологические заболевания, сердечные приступы и рак", — говорит Хельга Рёдер.