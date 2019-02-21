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Врачи рассказали о диете, избавляющей от диабета без лекарств

Врачи рассказали о диете, избавляющей от диабета без лекарств
17:50 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Исследование показало: следование определенному типу питания позволяет обратить заболевание вспять, полностью отказавшись от медикаментов.

Для лечения сахарного диабета 2 типа можно использовать нелекарственный метод, констатировали ученые из университетов Ньюкасла (Англия) и Глазго (Шотландия).

Для участия в экспериментах авторы данного проекта пригласили 300 пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Испытуемые на протяжении 8 недель придерживались низкокалорийного рациона - 800 ккал в день.

В итоге все добровольцы, пришедшие на проект, серьезно похудели - в среднем, потеря веса у них составила порядка 10 килограммов. Лечебный эффект от низкокалорийной диеты оказался тоже существенным.

"Почти половина участников к концу эксперимента находилась в стадии ремиссии заболевания, часть испытуемых смогли отказаться от приема лекарств", - сообщили исследователи.

Назван главный враг иммунной системы человека

Теперь ученым предстоит выяснить, что именно поспособствовало ремиссии – ограниченный рацион питания как таковой или похудение и потеря жировой ткани в организме.

Сахарный диабет 2 типа – это заболевание, которое развивается на фоне нарушений, связанных с утилизацией глюкозы тканями организма и повышением ее уровня в крови. У заболевшего человека, как следствие, происходит нарушение жирового обмена и развитие системного атеросклероза.

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Здоровье, Диета, Лекарства, Диабет, Лекарственные препараты, Советы медиков.
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