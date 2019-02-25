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Стало известно, как антарктические комары-звонцы защищают личинки от перепадов температур

Стало известно, как антарктические комары-звонцы защищают личинки от перепадов температур
11:34 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Belgica antarctica - единственные насекомые, способные выжить в суровых условиях Антарктиды.

Бескрылые насекомые используют специальный гель "антифриз", чтобы сберечь потомство.

Биологи из Университета Цинциннати изучили комаров-звонцов Belgica antarctica и выяснили, как они сохраняют яйца при чрезвычайно низкой температуре. Об этом говорится на сайте университета. 

Несмотря на то что насекомые принадлежат к семейству комаров-звонцов, у них отсутствуют крылья. Вероятно, они лишились их, чтобы справиться с сильными ветрами. Представители этого вида питаются водорослями и не путешествуют на дальние расстояния, поэтому и необходимость в крыльях у них отсутствует. Ученые решили выяснить, как им удается поддерживать популяцию при низких температурах, ведь в более теплом климате, например при комнатной температуре, они умирают. 

Belgica antarctica еще называют антарктическими мухами, большую часть жизни они проводят в грязи и мхах, смешанных с экскрементами пингвинов. Личинка вылупляется из яйца через 40 дней, после того как то отложили. Затем два года длится личиночная стадия. Личинки живут в той же среде, где температура относительно постоянная, — подо льдом. Только в последние недели своей жизни они превращаются в половозрелых особей и умирают через несколько дней после спаривания. Этот период приходится на лето. Тогда температура может колебаться от минус 40 до минус 80. Биологи задавались вопросом, как в таких условиях могут сохраниться отложенные яйца. Возможно, они лежат подо мхом, но ответ оказался намного интереснее.

Самки научились выделять гель, который, покрывая яйца, сохраняет их от перепадов температур. Эта же оболочка защищает их от дегидратации. Взрослые особи способны выжить даже при потере 70 процентов воды. Человек, для сравнения, начинает страдать от когнитивных нарушений при утрате двух процентов воды. 

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По мнению исследователей, самое удивительное то, что Belgica antarctica начинают вырабатывать гель задолго до кладки и даже спаривания. Образцы этого материала ученые находили еще в личинках. Возможно, дальнейшее его изучение поможет в создании более совершенных антифризов. 

Ранее в Антарктиде обнаружили останки двоюродного брата динозавра размером с игуану. Это животное было архозавром — ранним родственником крокодилов и динозавров. Оно немного похоже на ящерицу, но эволюционно это один из первых членов этой большой группы.

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Исследования, Комары, Наука, Насекомые, Антарктические комары-звонцы.
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