Ученые узнали, как бактерии доставляют токсины, заряжающие организм человека

Новости науки: Понимание этого механизма может помочь разработать лучшие методы блокировать и в итоге контролировать такие токсины.

Исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Biological Chemistry, ставило перед собой цель изучить связь бактерий через транспорт маленьких молекул. Сотрудники Бингемтонского университета и Государственного университета Нью-Йорка объяснили, что молекулы связи стимулируют производство везикул наружной мембраны. Эти небольшие органоиды отрываются от поверхности бактерии и содержат высококонцентрированные токсины. Первоначально было выдвинуто предположение, что молекула связи индуцирует продукцию везикул, контролируя экспрессию генов, но дальнейшая работа опровергла эту мысль.

"На таком уровне трудно увидеть молекулярные детали, но благодаря предыдущим исследованиям мы смогли разработать вычислительную модель, которая помогла понять, что на самом деле происходит между отдельными молекулами. Самый важный вывод работы в том, что молекула связи, как выяснилось, входит в мембрану специфическим образом: она складывается - словно книга, - а затем расширяется, как только входит в мембрану", - рассказывает один из авторов статьи Джеффри Шертцер (Jeffrey W. Schertzer).

Специалисты объяснили, что у молекулы связи есть "голова" и "хвост", которые, как известно, гибкие, но они признались, что не ожидали такого типа изменений. В будущем ученые надеются проверить, что изменится во взаимодействии при удалении "хвоста" или повреждении "головы". Хотя исследование может показаться довольно узким, его результаты имеют значительные последствия для понимания всех грамотрицательных бактерий.

"Вероятно, все грамотрицательные бактерии имеют схожие типы коммуникационных молекул. Мы сфокусировались на молекуле PQS (Pseudomonas Quinolone Signal) синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), потому что она была открыта первой и изучена лучше всего, но и другие грамотрицательные виды, такие как кишечная палочка, могут переносить свои молекулы связи подобным образом", - утверждают ученые.

Узнав больше о том, как грамотрицательные бактерии общаются друг с другом, исследователи смогут лучше понять мультивидовые взаимодействия и в итоге разработать способы контроля над этими видами инфекций высокого риска.