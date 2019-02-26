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Астрономы нашли в Солнечной системе новую планету

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Астрономы нашли в Солнечной системе новую планету
09:14 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: pixabay

Новости науки: Группа ученых, при помощи телескопа Subaru на горе Мауна-Кеа на Гавайях, обнаружила самый далекий объект в Солнечной системе.

Обнаруженная на краю Солнечной системы планета получила название FarOut.

Открытие совершили астрономы из Института Карнеги: Скотт Шеппард, Дэвид Толен и Чад Трухильо, которые делали фотоснимки в созвездии Тельца с интервалом в 1 час – на одном из них было замечено движение тусклого объекта на задворках нашей планетной системы.

Находка представляет собой карликовую планету, относящуюся к транснептуновым объектам. Ученые дали объекту прозвище FarOut ("очень далекий"), в научном сообществе он получил название 2018 VG18. При текущем расстоянии 140 а.е. от Солнца (в три раза дальше Плутона) является самым далеким из когда-либо наблюдавшихся объектов Солнечной системы. Предыдущим рекордсменом была Эрида.

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FarOut также установил еще один рекорд – он стал первым объектом Солнечной системы, увиденным в оптический телескоп за пределом 100 а.е. Впрочем, существование FarFarOut еще нуждается в подтверждении.

В настоящий момент группа Шеппарда занята поиском самых далеких объектов нашей Солнечной системы, в том числе предполагаемой девятой планеты — "Планеты X".

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