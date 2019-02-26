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Ученые обнаружили, что пчелы перестают танцевать

Ученые обнаружили, что пчелы перестают танцевать
15:26 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: В процессе наблюдений обнаружилось, что у некоторых колоний продолжительность танца сокращается.

Все меньше пчелиных колоний в Европе пользуются танцами для обмена информацией о ресурсах — в современном изменчивом мире они стали бесполезны.

Из примерно 500 еще существующих видов пчел около десятка пользуются "языком танца". Через серии ритуальных движений, длящихся от нескольких секунд до нескольких минут, соседи по улью получают закодированную информацию о расположении источника пищи, ее количестве, расстоянии до нее и тому подобном. Считается, что этот механизм имеет чрезвычайно длинную историю и "танец пчел" развивался более 20 миллионов лет. Однако в наше время он, похоже, умирает. 

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, немецкие и швейцарские биологи сообщили о результатах полевых наблюдений за медоносными пчелами Apis mellifera. Авторы ожидали, что колонии, активнее практикующие танцы, должны собирать ресурсы эффективнее и производить больше меда.

Судя по всему, у таких колоний "традиционный танец" постепенно заменяется менее поэтичной, но более практичной в современных условиях стратегией. Насекомые перестают координировать свои поиски, и каждая рабочая особь ведет сбор независимо от остальных. Ученые предполагают, что причина этому — человек, точнее говоря, то, как непредсказуемо, быстро и постоянно он меняет ландшафт. Лес может исчезнуть за день, а один монотонный вид растений на полях к следующему сезону может полностью смениться другим — возможно, менее расчетливый подход к сбору нектара в этих условиях оправдывает себя. 

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Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели эксперименты с восемью колониями пчел, каждая из которых насчитывала по 15-25 тысяч работников. Одни, контрольные, колонии жили обычной жизнью и, как им свойственно, танцевали. Другим же авторы искусственно нарушали возможность использовать танцы для обмена информацией. Их гнезда содержались в темноте и время от времени поворачивались, что не позволяло сориентироваться по фигурам танца. 

В этих условиях исследователи наблюдали процесс "отмирания танца" в пчелиной колонии. Раз за разом убеждаясь, что танцы перестали приносить значимую информацию, насекомые проявляли к ним все меньше интереса и тратили все меньше времени, наблюдая за танцующими особями. Они переходили к независимому сбору ресурсов: колония адаптировала свое поведение и начинала действовать с высокой эффективностью.

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Исследования, Пчелы, Биология, Танцы пчел.
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