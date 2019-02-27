Антифриз вместо крови: ученые исследовали необычный вид рыб (Видео)

Новости науки: Эти существа выживают в ледяных водах при температуре ниже нуля. Именно их особенность позволяет выживать в экстремальном холоде.

Ученые нашли секрет выживания рыб, обитающих в холодных водах Антарктики.

Исследователи из Корейского полярного научно-исследовательского института детально изучили странное существо, обитающее в водах Антарктиды, под названием Крокодиловая белокровка (Chaenocephalus aceratus) и сделали невероятное открытие о способности этого животного выживать в холодных антарктических водах. Выяснилось, что вместо крови у этой рыбы по венам течет биологический аналог антифриза.

Особенность крови крокодиловой белокровки в том, что в ней отсутствуют эритроциты, переносящие кислород по сосудам, а также отвечающих за ее красный оттенок – поэтому ее кровь белого цвета. Это единственное известное науке позвоночное существо, обладающее данным свойством.

Выживать в холодных водах Антарктики, температура которой немного ниже нуля по Цельсию, помогает огромное сердце по соотношению к телу, а также необычная сосудистая система, по которой течет гликопротеин, играющий роль антифриза — он понижают температуру замерзания жидкостей внутри тела.

Детальное изучение генов этого существа показало, что подотряд "ледяных" рыб Notothenioidei отделился от основной группы примерно 77 миллионов лет назад, когда температура в районе Антарктиды начала опускаться. Когда 14 миллионов лет назад антарктические воды опустились до -1,9 градусов по Цельсию, организм нототеноидов начал адаптироваться к экстремальным условиям. В своей статье ученые отмечают, что гены, кодирующие выработку гликопротеинов и другие биологические аспекты, позволяющие рыбам выживать в суровых северных условиях, проявляют повышенную активность.

Подобные исследования помогают ученым понять, как именно животным удается выживать в условиях крайне низких температур. Именно благодаря им человечество раз за разом узнает, как высока на самом деле способность жизни адаптироваться к любым, даже невероятно суровым условиям.