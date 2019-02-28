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Ученые наблюдали гибельное слияние галактик

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Ученые наблюдали гибельное слияние галактик
13:22 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Новые снимки инфракрасного космического телескопа Spitzer зафиксировали несколько пар галактик в процессе слияния.

Телескоп Spitzer позволил наблюдать редкие слияния галактик, которые приводят к остановке рождения в них новых звезд и неизбежной гибели.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном Лабораторией реактивного движения NASA. Пока еще не сошедшиеся окончательно, они уже мощно воздействуют друг на друга гравитацией. Некоторые из них образуют более крупные и яркие галактики, но для других такое слияние может означать конец. Сложная игра сил притяжения завершится у них почти полной остановкой появления новых звезд, и галактике придется лишь медленно угасать.

Сегодня слияние переживают лишь считаные проценты галактик, но между шесть и десятью миллиардами лет назад эти процессы происходили куда чаще, когда сравнительно небольшие галактики предыдущих поколений сливались, образовывая новые и более крупные, которые затем эволюционировали и структурировались. Поисками таких объектов занимается наблюдательный проект GOALS, который с помощью наземных телескопов исследовал около 200 сливающихся пар, и три самые интересные из них затем сфотографировали с орбиты с помощью Spitzer.

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Причиной прекращения звездообразования в галактике может быть сверхмассивная черная дыра, расположенная в ее центре. Притягивая огромные массы материи, она поглощает ее, а также обеспечивает подходящие для рождения новых светил условия. Однако при слиянии поглощение вещества дырой может резко усиливаться, создавая крайне нестабильные условия и турбулентности, которые отзываются мощными потоками и ударными волнами. Распространяясь к периферии галактики, они рассеивают материю и не позволяют ей сгуститься для образования новых звезд.

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Исследования, Космос, Астрономы, Наука, Астрономия, Галактика, Телескоп Spitzer, Гибельное слияние галактик.
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