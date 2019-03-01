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Пятница, 01.03.2019
Невероятная Снежная Луна с разных уголков мира (Фото)
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Невероятная Снежная Луна с разных уголков мира (Фото)

Недавно наблюдатели ночного неба во всем мире смогли наблюдать так называемую Снежную Суперлуну, самое крупное полнолуние в году, которое происходит в феврале. Луна была примерно на 10 процентов больше, чем обычно, поскольку она находилась в ближайшей точке на орбите, расположенной в 356 760 километрах от Земли. Хотя Луна может казаться больше и ярче, разница в размере, на самом деле, настолько мала, что случайный наблюдатель, вероятно, никогда этого не заметит. Тем не менее, фотографы по всему миру запечатлели это событие. Вот 18 из самых крутых изображений Снежной Суперлуны.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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16:26 Сегодня Телеграф
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