Невероятная Снежная Луна с разных уголков мира (Фото) Недавно наблюдатели ночного неба во всем мире смогли наблюдать так называемую Снежную Суперлуну, самое крупное полнолуние в году, которое происходит в феврале. Луна была примерно на 10 процентов больше, чем обычно, поскольку она находилась в ближайшей точке на орбите, расположенной в 356 760 километрах от Земли. Хотя Луна может казаться больше и ярче, разница в размере, на самом деле, настолько мала, что случайный наблюдатель, вероятно, никогда этого не заметит. Тем не менее, фотографы по всему миру запечатлели это событие. Вот 18 из самых крутых изображений Снежной Суперлуны.