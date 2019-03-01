Астрономы исследовали самую необычную звезду Вселенной

Новости науки: Астрономы провели обследование звезды с нового ракурса, проанализировав 177 спектров излучений в поисках сигналов от внеземных цивилизаций.

Звезда Табби, известная под номером KIC 8462852, сильно заинтересовала астрономов, и с момента своего открытия в 2015 году привлекает внимание своими таинственными вспышками и сигналами. Светило отличалось тем, что ее светимость меняется со странной спонтанной периодичностью, будто бы ее кто-то искусственно "включает и выключает". На основе такого необычного поведения было выдвинуто несколько гипотез, некоторые из них оказались фантастическими.

Команда из Калифорнийского университета в Беркли попробовала найти рациональное объяснение странному свечению звезды Табби и развеять мифы о существовании на ней инопланетян, построивших сферу Дайсона.

По мнению исследователей, если бы там находилась цивилизация, по крайней мере, столь же продвинутая, как человечество, у нее могли бы быть лазеры и они бы смогли перехватить их сигналы. Ученые действительно зафиксировали несколько подобных сигналов, которые выглядели многообещающими, но они оказались ложными.

Все кандидаты на "инопланетные излучения" в итоге объяснены либо космическими лучами, либо звездным излучением, либо свечением атмосферы. Впрочем, это исследование все равно закладывает основу для будущего подобного анализа сотен других объектов в рамках поиска внеземного разума.