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Через 20 лет на планете не станет одного океана

Через 20 лет на планете не станет одного океана
22:34 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости науки: Северный Ледовитый океан полностью растает летом уже через 20 лет.

Группа ученых из США и Великобритании заявила о том, что под влиянием Тихого океана, который нагревается, Северный Ледовитый океан может полностью растаять летом. Это произойдет раньше, чем предполагалось. Климатические модели прогнозируют, что лед над океаном впервые растает в 2050 году. Новые же данные показывают, что это может произойти уже через 20 лет

Ученые обратили внимание на колебания температуры в тропических областях Тихого океана. Они меняют ее примерно на 0,5 ° С в течение 10-30-летнего цикла. Пять лет назад этот цикл вошел в фазу потепления. Этот процесс влияет и на ситуацию далеко на севере.

В ходе исследования ученые смоделировали изменение ледяного покрова Северного Ледовитого океана при колебании, направленном на потепление и похолодание. Оказалось, что при росте температуры в приэкваториальных областях Тихого океана полная расчистка Ледовитого океана до сентября может наступить раньше, чем предполагалось до сих пор.

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Исследователи отмечают, что главная причина таяния Ледовитого океана вызванное деятельностью человека глобальное потепление, поэтому точная дата первого таяния океанских льдов также зависит от людей. Повышение или снижение выбросов парниковых газов может ускорить или замедлить этот процесс.

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Наука, Океан, Северный Ледовитый океан.
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