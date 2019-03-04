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Понедельник, 04.03.2019
Фотографии, заставляющих понять, как поразительно мала наша Земля
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Фотографии, заставляющих понять, как поразительно мала наша Земля

Земля нам кажется огромной, а сами мы, живя на ней, ощущаем себя крохотными. Но часто ли кто-то из нас задумывается, насколько мала наша родная планета по сравнению с остальной частью космоса? Эти фотографии помогут увидеть Землю в перспективе.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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