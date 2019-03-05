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В кусочке Марса на Земле нашли странных существ

В кусочке Марса на Земле нашли странных существ
09:33 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Твиттер

Новости науки: Обнаружены они в одном из самых засушливых мест на Земле – пустыне Атакама.

На смертельном "марсианском павильоне" ученые обнаружили условия для жизни. Во время испытаний марсианского ровера Zoë для будущих миссий ученые нашли странных существ.

При отработке бурения почвы на глубине около 80 сантиметров Zoë обнаружил новые, доселе неизвестные науке бактерии. Их метаболизм базируется на метане, и они очень хорошо приспособлены для жизни в сухих и засоленных почвах. Ученые утверждают, что микроорганизмы, которые здесь были обнаружены, вполне могли бы обитать и на Красной планете. 

Ученые нашли древние реки на Марсе

Чилийская пустыня часто используется учеными и инженерами для обкатки прототипов спускаемых космических аппаратов и марсоходов, поскольку ее экстремальные условия, поверхность, состав почвы и общий пейзаж очень похож на инопланетный, от чего ее называют "марсианским павильоном на Земле".

"Находка еще раз показывает, что в местном грунте живут такие микроорганизмы, которые вполне могли бы обитать и в марсианском грунте. Более того, метановые выбросы на Марсе подтверждают, что там вполне могут процветать метан-утилизирующие бактерии", – прокомментировал открытие биолог Стефен Пойнтинг.

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Земля, Марс, Странные существа.
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