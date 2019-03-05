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Фантастические факты о нашем мире, о которых вы наверняка не слышали (Фото)
Наша планета - восхитительное место. О ней существует столько интересной информации, что о некоторых вещах вы наверняка даже не слышали. К счастью, пользователи сайта Reddit собрали целую коллекцию крутых фактов о жизни на Земле, которые просто взорвут вам мозг: от крошечного медведя, способного выжить в вакууме, до странных спортивных традиций штата Мэриленд. Наслаждайтесь.
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