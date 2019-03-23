Исследование доказало, что подростки, которые любят одиночество, не склонны к депрессии

Новости науки: Психологи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе провели опрос среди молодых людей и подростков.

Они выяснили, что те из них, кто добровольно стремится к одиночеству, не ощущают дискомфорта в общении и не склонны из-за этого к депрессии. Статья опубликована в журнале Journal of Adolescence.

Авторы акцентируют внимание на том, что в современном мире, наполненном гаджетами и социальными сетями, человек порой вынужден находиться в контакте с другими людьми сутки напролет. В то же время они указывают на то, что в том числе из-за этих тенденций любое одиночество воспринимается как легкая форма девиации, которая может привести к различным расстройствам, в частности к депрессии. Они решили проверить, насколько справедливы такие предположения.

Для составления оценки психологи провели анкетирование среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет (803 человека) и подростков, чей средний возраст составил 16 лет (176 человек). В анкете присутствовало 14 вопросов, причем их составили так, чтобы оценить мотивацию респондента по четырехбалльной шкале. Например, просили оценить такое утверждение: "Я чувствую, как заряжаюсь энергией, когда нахожусь наедине с собой", или два противопоставленных предложения: "Я наслаждаюсь тишиной" и "Я ощущаю дискомфорт, когда рядом другие". На основе ответов авторы хотели отделить добровольное уединение от различного рода социального притеснения, из-за которого человек вынужден оставаться один.

По словам исследователей, они получили результаты, которые довольно четко разграничивали респондентов. Те, кто искал одиночества из-за чувства отреченности, подвергались большему риску возникновения депрессии. У них фиксировали более низкий уровень развития личности, автономности и позитивных отношений с другими. У тех же, кто предпочитал быть один по "позитивным" причинам, таким как стремление к рефлексии и спокойствию, таких проблем не возникало.

Один из авторов статьи Вирджиния Томас (Virginia Thomas) считает, что это исследование показало, что одиночество может иметь позитивные последствия. По ее мнению, сегодня, когда общество направлено на экстровертность, для молодых людей уединение может быть даже полезно.

В начале года стало известно, что итальянские ученые работают над созданием таблеток для борьбы с одиночеством. Они наблюдали за здоровыми одинокими людьми, которым прописали по 175 и 400 миллиграммов прегненолона. По словам исследователей, с осторожным оптимизмом можно говорить об успехе этого эксперимента: чувство одиночества у испытуемых действительно ослабевало.