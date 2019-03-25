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Ученые нашли место рождения Юпитера

Ученые нашли место рождения Юпитера
09:03 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: По расчетам астрономов, через два-три миллиона лет после появления Юпитер по спирали мигрировал к Солнцу под действием притяжения газопылевых облаков.

Юпитер образовался намного дальше от Солнца и лишь через долгие сотни тысяч лет переместился на свою нынешнюю орбиту.

Множество газовых гигантов, открытых возле далеких звезд, вращаются к ним чрезвычайно близко и сильно разогреты. Предполагается, что формируются они намного дальше — где активное действие звезды не мешает росту таких огромных планет, — но со временем мигрируют все ближе к ней. Аналогичное путешествие совершил некогда и наш Юпитер — к такому выводу пришли авторы новой статьи, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics. 

Ученые из шведского Лундского университета провели компьютерное моделирование ранних этапов эволюции Солнечной системы, начиная примерно с 4,5 миллиарда лет назад, когда планеты только формировались и будущей Юпитер был не крупнее будущей Земли. Особое внимание они обратили на судьбу троянских астероидов Юпитера — двух многочисленных групп, которые движутся по его орбите синхронно с планетой, в резонансе с ней, одна — впереди Юпитера на 60° ("греки"), другая — позади ("троянцы"). 

Дело в том, что "греческий лагерь" Юпитера примерно в полтора раза многочисленнее "троянского", и эта разница до сих пор остается загадкой. Однако Андерс Йохансен (Anders Johansen) и его коллеги нашли этому новое объяснение. Их моделирование показало, что такая ситуация может возникнуть в том случае, если настоящее место рождения Юпитера располагалось вчетверо дальше от Солнца, чем его теперешняя орбита. 

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Путешествие это заняло около 700 тысяч лет, а вместе с будущей планетой двигались и облака схожих с ней тел. Но если Юпитеру удалось вырасти в газового гиганта, эти зародыши так и остались на его орбите "недоформированными". Эти группы были примерно одинаковы, однако по мере движения лидирующая группа "греков" набирала больше новых дополнительных тел, в итоге став более многочисленной.

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Исследования, Ученые, Юпитер, Наука, Место рождения Юпитера.
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