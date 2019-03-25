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Курение будущего отца может привести к проблемам сердца у ребенка

Курение будущего отца может привести к проблемам сердца у ребенка
21:11 Пн, 25 Март 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Курение родителей негативным образом влияет не только на их собственное здоровье, но и на здоровье будущих детей.

Результаты метаанализа, проведенного китайскими исследователями, представили еще один аргумент в пользу того, что будущим родителям необходимо отказаться от вредной привычки: курение будущих отцов может привести к появлению врожденного порока сердца (ВПС) у их детей. Более того, это влияние оказалось даже сильнее, чем активное курение матери. Соответствующая статья опубликована в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

ВПС считается наиболее частой причиной детской смертности от пороков развития. Врожденные пороки сердца основная причина - мертворождения, они затрагивают восемь из 1000 новорожденных во всем мире, поэтому так важно снизить факторы риска.

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Достаточное количество прошлых исследований подчеркивает риск материнского курения во время беременности для развивающегося плода, в то время как отцовскому курению уделяется меньше внимания. Недавно опубликованная работа детализирует метаанализ существующих доказательств, чтобы определить, какое влияние курящие отцы могут оказать на своих будущих детей. Однако китайские ученые не обошли вниманием и матерей: как выяснилось, наиболее сильная связь наблюдается между риском развития ВПС у детей и пассивным курением матери.

Сотрудники Центрального Южного университета под руководством доктора Цзяби Цинь (Jiabi Qin) в ходе метаанализа изучили результаты 125 исследований с 1971 по 2018 год. В выборку попали научные работы на китайском и английском языках, посвященные влиянию активного или пассивного курения матери и отца на развитие ВПС у их ребенка. Исследование было когортным (проспективное исследование факторов, которые могут послужить причиной развития того или иного заболевания) и ставило своей целью определить относительный риск появления ВПС. Отсеяв все неподходящие под эти условия публикации, специалисты имели на руках данные 8,77 миллиона участников и наблюдали 137,6 тысячи случаев ВПС, зарегистрированных в Азии (63 работы), Европе (22 работы), Северной Америке (38 работ) и по одной в Океании и Южной Америке.

Проанализировав имеющуюся информацию, специалисты констатировали связь между активным курением матери и риском возникновения ВПС у ребенка: коэффициент риска в этом случае составил 1,25 (25 процентов). Еще большая связь обнаружилась между пассивным курением матери и курением отца: коэффициент риска равнялся 2,24 и 1,74 соответственно. Наибольший риск ВПС обнаружили у жителей Азии: вероятность возникновения заболевания при активном и пассивном курении матери, а также при курении отца составляла 2,18, 2,56 и 1,77 соответственно. Наибольший риск получить ВПС наблюдался у тех детей, чьи матери пристрастились к сигарете еще до беременности (1,46).

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Что касается специфических типов врожденных пороков сердца, анализ показал, что курение матери ассоциировалось с повышенным на 27% риском развития дефекта межпредсердной перегородки и на 43% более высоким риском обструкции оттока правого желудочка, по сравнению с контрольной группой.

По словам Циня, женщины должны бросить курить, прежде чем пытаться забеременеть, чтобы снизить факторы риска. Кроме того, важно избегать курящих окружающих: в этом могут помочь работодатели, обеспечив отсутствие табачного дыма на рабочих местах.

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Курение, Дети, Родители, Порок сердца у детей.
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