Ученые обнаружили самые древние звезды во Вселенной

Новости науки: Ученые при помощи телескопа Gemini South в Чили потратили более 20 лет на поиск самых древних звезд.

Кластер находится на расстоянии "всего" около 21500 световых лет от Земли.

Все эти годы находка скрывалась у исследователей практически "под носом" – на краю Млечного Пути. О своем открытии астрономы официально заявили в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Новые технологии позволили устранить атмосферные искажения в режиме реального времени и провести наблюдения кластера с самым высоким разрешением. Учеными было доказано, что звездному скоплению HP 1 примерно 12,8 миллиардов лет. Это делает его одним из старейших из когда-либо найденных — не только в Галактике, но и во всей Вселенной.

По расчетам оказалось, что кластер находится на расстоянии около 21 500 световых лет от Земли, что в сравнении с размерами Вселенной является почти "рядом". Измерение расстояния позволило команде установить абсолютную величину звезд и более точно рассчитать другие их особенности. В частности — металличность (концентрация элементов тяжелее водорода и гелия), которая позволяет определить возраст звезды — у ранних звезд она крайне низкая.

Выяснилось, что в кластер HP 1 сформировался, когда Вселенной исполнился примерно один миллиард лет — то есть примерно 12,8 миллиардов лет назад. Ученые также опубликовали фото древнейшего скопления звезд.