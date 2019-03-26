Ученые наблюдали рождение урагана на Нептуне

Новости науки: Большое красное пятно Юпитера - крупнейший и, возможно, самый знаменитый ураган в Солнечной системе.

Наблюдения телескопа Hubble показали, что появлению "большого темного пятна" мощной бури в атмосфере Нептуна предшествует тонкая дымка белых облаков.

Однако колоссальные бури сотрясают и другие планеты, в том числе газовые ледяные гиганты Уран и Нептун. Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину). Этот атмосферный объект просуществовал как минимум пять лет и в 1994 году рассеялся.

Однако с тех пор астрономы то и дело замечают на Нептуне новые ураганы. В сентябре 2018-го в северном полушарии орбитальный телескоп Hubble нашел новое — шестое (начиная с 1989 года) — темное пятно антициклона. В ноябре 2018-го удалось провести уже более продолжительные наблюдения и выяснить, что ураган набирает скорость почти 1000 км/ч. Но главное: на этом примере удалось впервые проследить зарождение бури в холодной и плотной атмосфере Нептуна.

Астрофизик из Калифорнийского университета в Беркли Майкл Вонг (Michael Wong) и его коллеги реализуют программу OPAL. В рамках этого проекта начиная с 2015 года и вплоть до конца своего существования телескоп Hubble проводит ежегодные наблюдения за атмосферами внешних планет Солнечной системы, начиная от Юпитера. В статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, ученые рассматривают несколько таких снимков Нептуна, сделанных между 2015 и 2017 годом.

На этих фотографиях крупного темного пятна, как в 2018 году, еще нет. Зато на его месте можно видеть несколько сравнительно небольших, сверкающих белым облаков. Авторы предполагают, что так проявляют себя кристаллы замерзшего метана, поднятого антициклоном из более низких слоев атмосферы. Похоже, этот процесс предваряет появление полноценного урагана. По подсчетам ученых, они развиваются на Нептуне примерно каждые четыре-шесть наших лет и продолжают существовать в среднем около двух лет.