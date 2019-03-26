Скачать
Вторник, 26.03.2019
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета

Ученые наблюдали рождение урагана на Нептуне

Ученые наблюдали рождение урагана на Нептуне
10:02 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Большое красное пятно Юпитера - крупнейший и, возможно, самый знаменитый ураган в Солнечной системе.

Наблюдения телескопа Hubble показали, что появлению "большого темного пятна" мощной бури в атмосфере Нептуна предшествует тонкая дымка белых облаков.

Однако колоссальные бури сотрясают и другие планеты, в том числе газовые ледяные гиганты Уран и Нептун. Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину). Этот атмосферный объект просуществовал как минимум пять лет и в 1994 году рассеялся. 

Однако с тех пор астрономы то и дело замечают на Нептуне новые ураганы. В сентябре 2018-го в северном полушарии орбитальный телескоп Hubble нашел новое — шестое (начиная с 1989 года) — темное пятно антициклона. В ноябре 2018-го удалось провести уже более продолжительные наблюдения и выяснить, что ураган набирает скорость почти 1000 км/ч. Но главное: на этом примере удалось впервые проследить зарождение бури в холодной и плотной атмосфере Нептуна.

Ученые обнаружили самые древние звезды во Вселенной

Астрофизик из Калифорнийского университета в Беркли Майкл Вонг (Michael Wong) и его коллеги реализуют программу OPAL. В рамках этого проекта начиная с 2015 года и вплоть до конца своего существования телескоп Hubble проводит ежегодные наблюдения за атмосферами внешних планет Солнечной системы, начиная от Юпитера. В статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, ученые рассматривают несколько таких снимков Нептуна, сделанных между 2015 и 2017 годом.

На этих фотографиях крупного темного пятна, как в 2018 году, еще нет. Зато на его месте можно видеть несколько сравнительно небольших, сверкающих белым облаков. Авторы предполагают, что так проявляют себя кристаллы замерзшего метана, поднятого антициклоном из более низких слоев атмосферы. Похоже, этот процесс предваряет появление полноценного урагана. По подсчетам ученых, они развиваются на Нептуне примерно каждые четыре-шесть наших лет и продолжают существовать в среднем около двух лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Юпитер, Ураган на Нептуне.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
02 Гороскоп на сегодня, 26 марта 2019: все знаки Зодиака
03 ПФУ отчитался о выплате пенсий и субсидий в марте
04 Порошенко подаст в суд на канал "1+1"
05 Люксембург 1:2 Украина: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
Зима возвращается: в Украину идет похолодание со снегом
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь