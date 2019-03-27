Стало известно, когда на Луну может отправиться зонд-спелеолог

Новости науки: Планируется, что для спуска в загадочную пещеру на Луну будет доставлен миниатюрный двухколесный ровер Axel.

NASA предложен проект уникальной миссии, которая сможет впервые спуститься в обширную систему пещер под поверхностью Луны.

На ровной базальтовой поверхности лунных морей тут и там открываются входы в пещеры — некоторые диаметром в десятки метров. Эти скрытые полости образовались миллиарды лет назад, в процессе остывания и вулканической активности еще молодого спутника, и до сих пор сохранили ценнейшие свидетельства о происходившем тогда с Луной и Землей. Отдельный интерес представляет возможность использовать эти естественные укрытия для будущей лунной базы, защищающие ее от метеоритов и радиации. Но прежде нам предстоит разведать, что же происходит в глубине.

Исследовать лунные пещеры может анонсированная на прошедшей в Техасе 50-й Конференции по лунным и планетным исследованиям (LPSC) миссия Moon Diver, которая может отправиться в полет уже в середине 2020-х. Планируется, что аппарат совершит посадку в Море Спокойствия — неподалеку от места работы пилотируемой экспедиции Apollo 11. В центре этой равнины открывается широкий проход в пещеру, которая, по имеющимся данным, уходит на 40 метров глубину и в сторону, а дальше продолжается 60-метровым вертикальным спуском.

Питание и связь ему обеспечит кабель, которым зонд соединится с "базовым" модулем на поверхности спутника. На борту он сможет нести пару камер для получения стереоизображений и построения 3D-карты лунного подземелья, а также миниатюрный микроскоп и спектрометр для минералогических исследований.

Разработчики собираются снабдить Axel тросом длиною как минимум вшестеро больше расчетных 100 метров, необходимых для достижения дна туннеля. Далее зонд должен задействовать пару колес и заняться разведкой на глубине. Впрочем, Moon Diver остается лишь проектом и в ближайшее время попытается получить финансирование в рамках программы малых и дешевых миссий NASA Discovery. Соперниками его выступают не менее интересные миссии, включая полет к ледяному спутнику Юпитера Ио и даже к спутнику Нептуна Тритону.