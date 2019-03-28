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Ученые рассчитали риск возникновения рака в алкогольном и сигаретном эквиваленте

Ученые рассчитали риск возникновения рака в алкогольном и сигаретном эквиваленте
16:54 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Потребления 10 порций алкоголя и 10 сигарет в неделю повышают данный риск.

Ученые из Саутгемптонского и Бангорского университетов, воспользовавшись данными исследовательских организаций Великобритании, оценили риск развития рака при употреблении умеренного количества алкоголя и сравнили его с риском развития рака от курения. Работа опубликована в журнале BMC Public Health.

По данным ВОЗ, употребление табака- самый значительный фактор риска развития рака, на который приходится почти 22% глобальных случаев смерти от онкологических заболеваний. Тем не менее специалисты из Великобритании обеспокоены, что люди зачастую не относятся с той же осторожностью к риску возникновения рака от употребления алкоголя.

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Чтобы рассчитать возможный риск развития рака в течение жизни, связанный с употреблением десяти единиц алкоголя (бутылка вина) и десяти сигарет в неделю, авторы использовали данные таких исследовательских организаций, как Cancer Research UK, Национальная статистическая служба Великобритании, ISD Scotland и других. Об оценках рассказала автор исследования Тереза Хайдес (Theresa Hydes):

"Мы хотели ответить на вопрос: "Сколько сигарет содержится в бутылке вина, если рассматривать только риск развития рака, не учитывая других негативных последствий?" Предполагаем, что эквивалент- пять сигарет для мужчин и десять для женщин. Это не говорит о том, что употребление алкоголя в умеренных количествах равнозначно курению. Здесь мы пишем только о развитии рака, тем более что на индивидуальном уровне эти показатели могут отличаться".

Специалисты оценили, что риск развития рака в течение жизни у некурящих людей, которые выпивают одну бутылку вина в неделю, равен одному проценту для мужчин и 1,4 процента для женщин. У мужчин он в первую очередь связан с опухолями в желудочно-кишечном тракте, а у женщин- с раком молочной железы. Употребление трех бутылок вина в неделю связали с риском в 1,9 процента для мужчин и 3,6 процента для женщин, что эквивалентно, по оценкам авторов, восьми сигаретам в неделю для мужчин и 23 сигаретам в неделю для женщин.

Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов

В прошлом месяце вышла работа исследователей из Виттенского/Хердекского университета (Германия) и Кембриджского университета (Великобритания), в которой они на простом двухэтапном эксперименте показали, что последовательность употребления пива и вина никак не влияет на тяжесть похмельного синдрома.

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Курение, Алкоголь, Вред, Риск возникновения рака.
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