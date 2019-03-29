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Ученые изучили возможность роботов с ИИ размножаться
Ученые изучили возможность роботов с ИИ размножаться

Ученые изучили возможность роботов с ИИ размножаться

Ученые изучили возможность роботов с ИИ размножаться
03:04 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Исследователи задались вопросом "размножения" у роботов с ИИ.

Похоже, так называемые эволюционные робототехники задались вопросом: зачем усложнять жизнь сооружением новых улучшенных машин, если это за нас могут сделать современные роботы?

Эта идея взывает к высокотехнологичному дарвинизму, где главная цель исследователей — разработать искусственный интеллект и роботов, способных анализировать собственный исходный код и "спариваться" с другими посредством совмещения частей кода для создания потомства, наподобие органической жизни.

Подобно тому, как биологическая жизнь развивается для заполнения экологических ячеек, такое роботизированное потомство может быть больше адаптировано к своей окружающей среде. Согласно материалу издания Wired, некоторые команды исследователей прямым ходом движутся к тому, чтобы сделать эту технологию реальностью. Специалисты в области информатики из Амстердамского свободного университета разработали упрощенную систему, которая показывает, как роботы будущего могут обмениваться "генетической" информацией и совмещать ее.

Недавнее исследование ученых, опубликованное в журнале Nature Machine Intelligence, при котором двух роботов-родителей запрограммировали для кодировки нового "отпрыска", показало, что получившийся ребенок может "унаследовать" смесь родительских кодов, а также некоторые модули, которые, можно сказать, мутировали или перемешались самостоятельно.

"Это предоставляет большое разнообразие, а также дает возможность исследовать области дизайнерского пространства, которых вы обычно не касаетесь", — говорит Дэвид Ховард, один из ученых, задействованных в проекте.

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На протяжении почти 20 лет Ховард мечтает о том, чтобы ученые наладили массовое производство дешевых роботов, которые смогут выполнять работу, на которую их назначат, а затем "разводить" наиболее успешных. Исследователь считает, что таким образом удастся получить новое поколение роботов, постоянно улучшающих какой-то определенный навык.

"Один из факторов, благодаря которым естественная эволюция настолько эффективна, — идея о том, что она действительно может специализировать существо под его окружение", — подытожил Ховард.

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Исследования, Ученые, Робот, Размножение, ИИ.
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