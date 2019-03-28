В Эстонии планируют создать "судью-робота"

Новости технологии: Искусственный интеллект: Эстония планирует создать "судью-робота".

Эстонское Министерство юстиции официально обратилось к Отту Велсбергу (Ott Velsberg) — главному специалисту по сбору данных — с просьбой создать "судью-робота", который бы занимался рассмотрением споров по мелким делам.

"Некоторые люди беспокоятся, что, если мы сократим число гражданских служащих, качество обслуживания пострадает. Но искусственный интеллект лишь поможет нам: около 22 процентов эстонцев работают в правительстве — это примерно средний показатель по европейским странам; в США он составляет 18 процентов", — говорит Велсберг.

По его словам, развертывание ИИ в государственной системе имеет решающее значение: это сделает правительство как можно более прозрачным. За недолгое время Велсберг уже создал несколько подобных проектов: Эстония внедрила ИИ или машинное обучение в 13 местах, где алгоритм заменил государственных служащих.

Планируемый "робот-судья" будет разрешать споры лишь по мелким претензиям на сумму менее семи тысяч евро, что значительно снизит нагрузку на государственный аппарат — у людей будет больше времени для решения важных вопросов. Проект находится на ранней стадии и, скорее всего, стартует позже в этом году в тестовом режиме в делах о конфликтах с контрактами. Предполагается, что обе стороны будут загружать все необходимые документы и другую соответствующую информацию, а ИИ будет принимать решение, которое позже может быть обжаловано в суде. Многие детали еще предстоит проработать: Велсберг утверждает, что система будет корректироваться после получения отзывов от юристов и судей.

Идея робота-судьи может возыметь успех в Эстонии отчасти и потому, что 1,3 миллиона жителей уже используют национальную идентификационную карту и привыкли к различным онлайн-сервисам, таким как электронное голосование и подача налоговой декларации. Правительственные базы данных соединяются друг с другом в системе X-road — цифровой инфраструктуре, которая облегчает обмен данных. Жители Эстонии могут также проверить, кто имел доступ к их информации, войдя в государственный цифровой портал.

Это не единственные сферы жизни в Эстонии, в которых успешно применяются новые технологии. Например, инспекторы больше не проверяют фермеров, получающих правительственные субсидии, на предмет того, убирают ли те сено на полях каждое лето. Спутниковые изображения, получаемые от Европейского космического агентства каждую неделю с мая по октябрь, используются в алгоритме глубокого обучения, первоначально разработанном Тартуской обсерваторией. Изображения накладываются на карту полей, где фермеры получают субсидии на уборку сена. Алгоритм оценивает каждый пиксель в изображениях, определяя, скошено сено или нет. За две недели до истечения срока покоса автоматизированная система уведомляет фермеров, присылая спутниковое изображение их участка. По словам Велсберга, система сэкономила 1,2 миллиона долларов в первый год, так как инспекторы реже посещали объекты и сосредоточились на других задачах.

В другом приложении резюме уволенных работников автоматически вводятся в систему машинного обучения, которая сопоставляет их навыки с актуальными вакансиями. Около 72 процентов работников, которые получают новую работу через систему, продолжают работать через шесть месяцев, по сравнению с 58 процентами до развертывания этой системы. В третьем случае дети, рожденные в Эстонии, автоматически зачисляются в местные школы при рождении, поэтому родителям не нужно регистрироваться в списках ожидания или звонить школьным администраторам, а все медицинские записи автоматически передаются в местные образовательные учреждения.