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Ученые разглядели цвета малых спутников в кольцах Сатурна

Ученые разглядели цвета малых спутников в кольцах Сатурна
08:36 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Космический зонд Cassini уже давно прекратил работу, но данные, собранные им в системе Сатурна, продолжают приносить новые интересные открытия.

Пан, Дафнис, Эпиметей и другие небольшие спутники Сатурна меняют цвет от красного до голубого — из-за пыли, падающей с ближайших колец.

Так, с декабря 2016 по апрель 2017 года аппарат сближался с планетой, подходя ближе к ее основным кольцам и к нескольким небольшим спутникам, которые вращаются возле них. Пан, Атлас, Дафнис, Пандора, Эпиметей — на пути к падению в атмосферу Сатурна Cassini сошелся с ними вдесятеро ближе, чем когда-либо прежде. Результаты его наблюдений ученые представили в новой статье, опубликованной в журнале Science. 

Стоит сказать, что у Сатурна — более 60 спутников, включая таких великанов, как Титан и Энцелад, обладающих собственными атмосферами. Однако ближе к поверхности, где кольца становятся гуще и плотнее, вращаются луны довольно мелкие. Их и удалось рассмотреть Cassini ближе к концу своей миссии. 

Цвет поверхности каждого спутника оказался уникальным, они меняются от почти красного Пана — ближайшего к самому Сатурну — до почти голубого Эпиметея, самого далекого. Скорее всего, красные оттенки придает им пыль основных колец, богатых органикой и железом. Голубое же вещество может быть обычным водным льдом, из которого состоит самое широкое и "рыхлое" кольцо Е, питаемое ледяными выбросами из далекого крупного спутника Энцелада.

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Непрерывное "напыление" частиц из колец Сатурна, по-видимому, придает близким спутникам окраску. "Находящиеся в кольцах луны и сами кольца, — это практически одно и то же, — добавляет одна из авторов работы, Бонни Буратти (Bonnie Buratti) из Лаборатории реактивного движения NASA. — Все время, которое они существуют, они обмениваются частицами". 

Похоже, эти спутники — лишь самые крупные из обломков, сохранившихся после далекого катастрофического события, в результате которого у Сатурна появились кольца. Остается лишь выяснить, что это было: столкновение между крупными небесными телами? Гибель спутника, подошедшего слишком близко и разрушенного гравитацией огромной планеты? Возможно, ответ будет найден в старых данных все того же Cassini.

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Сатурн, Наука, Спутники, Кольца Сатурна, Цвета малых спутников.
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