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Астрономы создали каталог для поиска подходящей экзопланеты для жизни

Астрономы создали каталог для поиска подходящей экзопланеты для жизни
16:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Команда ученых определила самые многообещающие цели для поиска звезд, на орбитах которых могут находиться обитаемые планеты.

В свой новый каталог они внесли 1822 звезды, вокруг которых чувствительности TESS хватит для обнаружения землеподобных экзопланет чуть крупнее нашей планеты, которые получают тот же объем излучения от своих звезд, что и Земля от Солнца. Каталог опубликован в журнале Astrophysical Journal Letters.

1822 звезды, попавшие в каталог, - яркие, холодные карлики, чьи температуры варьируются примерно от 2700 до 5000 Кельвинов (2427- 4727 градуса Цельсия). Их отбирали по яркости. Ближайшая из этих звезд находится примерно в шести световых годах от Земли.

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"Жизнь не может существовать во всех возможных мирах, но мы знаем, что наш собственный мир может жизнь поддерживать, так что поиск землеподобных планет определенно имеет смысл, - говорит член научной команды TESS профессор Лиза Калтенеггер. - Этот каталог важен для TESS, потому что все, кто работает с данными, хотят узнать, вокруг каких звезд мы можем найти ближайшие аналоги Земли. У нас есть 408 новых любимых звезд. Удивительно, что не приходится выбирать всего одну; сейчас я могу исследовать сотни звезд".

Подтверждение наблюдения экзопланеты и вычисление расстояния от нее до звезды требуют регистрации двух транзитов. Именно это может сделать телескоп TESS в ходе своей миссии. Такие орбитальные периоды означают, что эти планеты находятся в зоне обитаемости своих звезд.

В каталог также вошло подмножество из 227 звезд, на орбитах которых TESS может не только найти планеты, получающие то же количество излучения, что и Земля, но и выяснить, насколько широки их зоны обитаемости - вплоть до более холодных орбит.

Это позволит астрономам изучить разнообразие потенциально обитаемых миров на орбитах сотен холодных звезд за время миссии телескопа TESS.

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"Мы не знаем, сколько планет TESS найдет на орбитах сотен звезд из нашего каталога и будут ли они обитаемые, но шансы играют в нашу пользу, - говорит профессор Калтенеггер. - Некоторые исследования указывают на то, что в обитаемых зонах холодных звезд может находиться множество скалистых планет. Мы очень взволнованы тем, какие миры мы найдем".

"Это удивительное время в человеческой истории и огромный скачок для нашего понимания собственного места во Вселенной", - отметил доктор Киван Стассун из Университета Вандербильта, также член научной команды TESS.

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Экзопланеты, Переселение, Поиск планеты, Катало для поиска наиболее вероятных кандидатов в обитаемые экзопланеты.
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