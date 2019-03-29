Астрономы создали каталог для поиска подходящей экзопланеты для жизни

Новости науки: Команда ученых определила самые многообещающие цели для поиска звезд, на орбитах которых могут находиться обитаемые планеты.

В свой новый каталог они внесли 1822 звезды, вокруг которых чувствительности TESS хватит для обнаружения землеподобных экзопланет чуть крупнее нашей планеты, которые получают тот же объем излучения от своих звезд, что и Земля от Солнца. Каталог опубликован в журнале Astrophysical Journal Letters.

1822 звезды, попавшие в каталог, - яркие, холодные карлики, чьи температуры варьируются примерно от 2700 до 5000 Кельвинов (2427- 4727 градуса Цельсия). Их отбирали по яркости. Ближайшая из этих звезд находится примерно в шести световых годах от Земли.

"Жизнь не может существовать во всех возможных мирах, но мы знаем, что наш собственный мир может жизнь поддерживать, так что поиск землеподобных планет определенно имеет смысл, - говорит член научной команды TESS профессор Лиза Калтенеггер. - Этот каталог важен для TESS, потому что все, кто работает с данными, хотят узнать, вокруг каких звезд мы можем найти ближайшие аналоги Земли. У нас есть 408 новых любимых звезд. Удивительно, что не приходится выбирать всего одну; сейчас я могу исследовать сотни звезд".

Подтверждение наблюдения экзопланеты и вычисление расстояния от нее до звезды требуют регистрации двух транзитов. Именно это может сделать телескоп TESS в ходе своей миссии. Такие орбитальные периоды означают, что эти планеты находятся в зоне обитаемости своих звезд.

В каталог также вошло подмножество из 227 звезд, на орбитах которых TESS может не только найти планеты, получающие то же количество излучения, что и Земля, но и выяснить, насколько широки их зоны обитаемости - вплоть до более холодных орбит.

Это позволит астрономам изучить разнообразие потенциально обитаемых миров на орбитах сотен холодных звезд за время миссии телескопа TESS.

"Мы не знаем, сколько планет TESS найдет на орбитах сотен звезд из нашего каталога и будут ли они обитаемые, но шансы играют в нашу пользу, - говорит профессор Калтенеггер. - Некоторые исследования указывают на то, что в обитаемых зонах холодных звезд может находиться множество скалистых планет. Мы очень взволнованы тем, какие миры мы найдем".

"Это удивительное время в человеческой истории и огромный скачок для нашего понимания собственного места во Вселенной", - отметил доктор Киван Стассун из Университета Вандербильта, также член научной команды TESS.