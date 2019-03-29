Одной мысли о кофе будет достаточно, чтобы взбодрится

Новости науки: Кофе считается одним из самых популярных напитков, о его физическом воздействии известно уже довольно много.

"Намного меньше известно о его психологическом значении. Другими словами, как даже видимые образы, напоминающие о нем, могут повлиять на то, как мы думаем", - говорит соавтор исследования Сэм Маглио (Sam Maglio). Сама статья опубликована в журнале Consciousness and Cognition.

Вместе с еще одним исследователем - Юджином Чаном (Eugene Chan) - Маглио рассмотрел психологический эффект, называемый "фиксирование установки", или прайминг. По их словам, за счет прайминга воздействие даже тонких, почти незаметных сигналов или стимулов может изменить наше восприятие окружающего мира, наши мысли и поведение.

Поскольку в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с образами, связанными с кофе, или думаем о самих напитках, мы часто подвергаемся процессу фиксирования установки на кофе. Авторы исследования решили узнать, действительно ли это оказывает заметное влияние на людей, существует ли связь между кофе и возбуждением организма - повышается ли их физиологическое возбуждение настолько, как если бы они и правда выпили кофе.

Возбуждение относится к состоянию бодрствования и внимательности: в мозге оно опосредуется определенными участками мозга, которые повышают и затем поддерживают свои уровни активности. Авторы объясняют, что психическое возбуждение может быть вызвано многими вещами, включая эмоции, нейротрансмиттеры в мозге или кофеин, который мы потребляем (именно поэтому с помощью кофе можно "проснуться"). Но одинаково ли влияет на наш организм простой взгляд на кофе и сам напиток?

Чтобы выяснить это, команда ученых провела четыре отдельных исследования, работая с различными участниками - представителями западной и восточной культур. Широкий культурный диапазон испытуемых понадобился для того, чтобы специалисты могли сравнить эффекты сигналов, связанных как с кофе, так и с чаем. В ходе работы они обнаружили, что участники, подвергшиеся воздействию сигналов, связанных с кофе, воспринимали время как более короткое и думали в более конкретных и точных терминах.

"Люди, которые испытывают физиологическое возбуждение - опять же, в этом случае в результате прайминга, а не из-за употребления самого кофе, - видят мир в более конкретных, подробных выражениях. Это имеет ряд последствий для того, как люди обрабатывают информацию и принимают решения", -говорит Маглио.

Этот эффект был относительно сильным у представителей западной культуры, но не столь выраженным у участников, выросших на Востоке. Специалисты считают, что это связано с различиями в восприятии кофе между двумя культурными группами. По их словам, в Северной Америке, к примеру, существует образ делового бизнесмена, спешащего на важную встречу с тройным эспрессо в руках, но в других культурах подобного нет.

В будущем авторы планируют продолжить эту линию исследований и изучить ассоциации людей с различными продуктам питания и напитками, а также то, как они влияют на эффект прайминга.