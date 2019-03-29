Скачать
Пятница, 29.03.2019
Аваков попросил украинцев не продавать голоса: Не участвуйте во лжи
Аваков попросил украинцев не продавать голоса: Не участвуйте во лжи
День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)
Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)

Одной мысли о кофе будет достаточно, чтобы взбодрится

Одной мысли о кофе будет достаточно, чтобы взбодрится
20:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Кофе считается одним из самых популярных напитков, о его физическом воздействии известно уже довольно много.

"Намного меньше известно о его психологическом значении. Другими словами, как даже видимые образы, напоминающие о нем, могут повлиять на то, как мы думаем", - говорит соавтор исследования Сэм Маглио (Sam Maglio). Сама статья опубликована в журнале Consciousness and Cognition.

Вместе с еще одним исследователем - Юджином Чаном (Eugene Chan) - Маглио рассмотрел психологический эффект, называемый "фиксирование установки", или прайминг. По их словам, за счет прайминга воздействие даже тонких, почти незаметных сигналов или стимулов может изменить наше восприятие окружающего мира, наши мысли и поведение.

Ученые рассчитали риск возникновения рака в алкогольном и сигаретном эквиваленте
Ученые рассчитали риск возникновения рака в алкогольном и сигаретном эквивалентеЧитать полностью

Поскольку в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с образами, связанными с кофе, или думаем о самих напитках, мы часто подвергаемся процессу фиксирования установки на кофе. Авторы исследования решили узнать, действительно ли это оказывает заметное влияние на людей, существует ли связь между кофе и возбуждением организма - повышается ли их физиологическое возбуждение настолько, как если бы они и правда выпили кофе.

Возбуждение относится к состоянию бодрствования и внимательности: в мозге оно опосредуется определенными участками мозга, которые повышают и затем поддерживают свои уровни активности. Авторы объясняют, что психическое возбуждение может быть вызвано многими вещами, включая эмоции, нейротрансмиттеры в мозге или кофеин, который мы потребляем (именно поэтому с помощью кофе можно "проснуться"). Но одинаково ли влияет на наш организм простой взгляд на кофе и сам напиток?

Чтобы выяснить это, команда ученых провела четыре отдельных исследования, работая с различными участниками - представителями западной и восточной культур. Широкий культурный диапазон испытуемых понадобился для того, чтобы специалисты могли сравнить эффекты сигналов, связанных как с кофе, так и с чаем. В ходе работы они обнаружили, что участники, подвергшиеся воздействию сигналов, связанных с кофе, воспринимали время как более короткое и думали в более конкретных и точных терминах.

"Люди, которые испытывают физиологическое возбуждение - опять же, в этом случае в результате прайминга, а не из-за употребления самого кофе, - видят мир в более конкретных, подробных выражениях. Это имеет ряд последствий для того, как люди обрабатывают информацию и принимают решения", -говорит Маглио.

Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов

Этот эффект был относительно сильным у представителей западной культуры, но не столь выраженным у участников, выросших на Востоке. Специалисты считают, что это связано с различиями в восприятии кофе между двумя культурными группами. По их словам, в Северной Америке, к примеру, существует образ делового бизнесмена, спешащего на важную встречу с тройным эспрессо в руках, но в других культурах подобного нет.

В будущем авторы планируют продолжить эту линию исследований и изучить ассоциации людей с различными продуктам питания и напитками, а также то, как они влияют на эффект прайминга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Кофе, Ученые, чтобы взбодрится.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
03 В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
04 Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах
05 До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
В эти выходные Украина переходит на летнее время
Болтон предостерег Россию от ввода войск в Венесуэлу
Болтон предостерег Россию от ввода войск в Венесуэлу
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
Иванка Трамп на официальном приеме в платье от испанского бренда
Иванка Трамп на официальном приеме в платье от испанского бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь