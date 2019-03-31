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Марсианские грибы: Группа ученых сообщает об обнаружении внеземной жизни

Марсианские грибы: Группа ученых сообщает об обнаружении внеземной жизни
01:05 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки: НАСА нашла камни из оксида железа на Марсе, группа ученых утверждает, что они органические.

Международная группа астробиологов заявила, что на поверхности Марса можно найти органические соединения — «грибы». Исследование итальянских, американских и индийских ученых опубликовано в журнале Journal of Astrobiology and Space Science.

Ученые проанализировали снимки, сделанные НАСА с помощью роверов Curiosity и Opportunity. В своем исследовании "Доказательства жизни на Марсе" биоастрофизики утверждают, что изображенные на них камни могут быть на самом деле грибами.

В 2004 году марсоход Opportunity обнаружил миллионы камней диаметром 3 см в поперечнике на поверхности Марса. Проведя химический анализ, специалисты НАСА пришли к выводу, что они состоят из оксида железа — гематита. По мнению НАСА, эти шарики затвердевали в присутствии жидкой воды внутри почвы, однако вышли на поверхность в результате эрозии.

Биологи же считают, что происхождение гематита может быть не только физическим, но и биологическим. Подобно тому, как строматолиты вырабатываются через действия цианобактерий, грибы и бактерии также могут создавать наземный гематит.

"Мы признаем: у нас нет точных фактов. Нет фотографий клеток или клеточной структуры. Нет прямых доказательств, однако есть множество косвенных, которые указывают на биологическое происхождение этих предметов" - говорит микробиолог Регина Дасс из Университета Пондичерри в Индии.

Что бы ни говорили авторы, безусловно, кажется, что они не видят с глазу на глаз ведущих мировых экспертов. Следовательно, многие в Reddit поспешили отклонить исследование, заявив, что оно опубликовано как "тщеславие", без каких-либо стандартов.

В NASA испытали летную модель марсианского вертолета

На момент написания заметки эту версию критикует практически все научное сообщество. Эксперты сравнивают эту статью с делом американского астробиолога, который подал в суд на НАСА за то, что сотрудники агентства не признавали существования "наземных грибов на Марсе". Суд встал на сторону НАСА, подтвердив, что на поверхности планеты есть только камни, пока не открыто что-то иное.

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НАСА, Марс, Грибы, Внеземная жизнь.
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