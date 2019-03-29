В NASA испытали летную модель марсианского вертолета

Новости технологии: Он взлетел в комнате, условия которой максимально приблизили к марсианским.

Космическое агентство опубликовало отчет об успешных испытаниях марсианского вертолета. По словам руководителей проекта, в следующий раз аппарат взлетит уже на Марсе.

Еще в прошлом году NASA заявило, что частью миссии "Марс-2020" станет вертолет, который впервые позволит запустить летательный аппарат на другой планете. Сейчас прошло его первое летное испытание, оно же стало и последним на Земле: инженеры остались довольны результатом и говорят, что следующее пройдет на Красной планете.

Вертолет обладает двумя винтами и весит 1,8 килограмма. Создатели хотели испытать его в условиях, приближенных к марсианским, а это значит, им пришлось бы найти место с разреженной атмосферой и менее сильной гравитацией. По словам менеджера проекта Мими Аунг (MiMi Aung), такого места на нашей планете нет, поэтому им пришлось его создать:

"Плотность атмосферы Марса равна примерно одному проценту плотности земной. Мы можем получить такое значение только на высоте 30 480 метров. Поэтому нам пришлось искусственно сформировать эти условия".

Аунг и ее команда собрали в Лаборатории реактивного движения (JPL) вакуумную комнату диаметром 7,62 метра. Сначала они высосали из гигантского цилиндра азот, кислород и другие газы, затем ввели углекислый газ. Однако симуляция атмосферы — только полдела, необходимо также уменьшить земную гравитацию примерно на две трети. Инженеры добились этого при помощи гравитационной системы разгрузки — моторизованного ремешка в верхней части вертолета, который обеспечивал силу, эквивалентную двум третям земного притяжения.

Сотрудники NASA подняли аппарат на высоту пяти сантиметров. Выше, по их словам, поднимать не имело смысла, так как они получили подтверждение того, что вертолет сможет автономно взлететь на Марсе. До этого специалисты испытывали работоспособность устройства при низких температурах, так как ночью температура на Марсе может опускаться до минус 90 градусов Цельсия.

Вертолет станет частью миссии "Марс-2020", запуск которой намечен на июль 2020 года. Ожидается, что марсоход вместе с летательным аппаратом прибудет к Марсу в феврале 2021 года. Через несколько месяцев после приземления вертолет развернут и начнутся первые полеты, которые будут длиться не дольше 90 секунд.

Недавно NASA опубликовало последнюю панораму Opportunity, которую он снял весной 2018 года.