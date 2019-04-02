Искусственный интеллект научился распознавать начало старения

Новости науки: В пресс-службе известной косметической компании рассказали о технологии диагностики состояния кожи человека.

При исследовании в компании L'Oréal, нейросеть ИИ училась на базе более 4500 селфи со смартфонов для 3 групп женщин (азиатской, европейской и афроамериканской внешности) в четырех различных условиях освещения.

Анализ кожи будет работать в несколько этапов:

Женщины загружают селфи на сайт бренда;

Технология обнаруживает 7 признаков старения: морщины под глазами, недостаток упругости, мелкие морщины, отсутствие сияния, темные пятна, глубокие морщины и поры.

Система анализирует старение кожи, и женщины видят свою индивидуальную матрицу старения кожи, сильные стороны своей кожи и приоритетные направления, которые требуют действий;

Женщины получают индивидуальный результат.

Далее в компании планируют разработать приложение новой диагностики кожи Vichy SkinConsultAI. Оно должно заработать до конца этого года.