Искусственный интеллект научился распознавать начало старения

При исследовании в компании L'Oréal, нейросеть ИИ училась на базе более 4500 селфи со смартфонов для 3 групп женщин (азиатской, европейской и афроамериканской внешности) в четырех различных условиях освещения.
Анализ кожи будет работать в несколько этапов:
- Женщины загружают селфи на сайт бренда;
- Технология обнаруживает 7 признаков старения: морщины под глазами, недостаток упругости, мелкие морщины, отсутствие сияния, темные пятна, глубокие морщины и поры.
- Система анализирует старение кожи, и женщины видят свою индивидуальную матрицу старения кожи, сильные стороны своей кожи и приоритетные направления, которые требуют действий;
- Женщины получают индивидуальный результат.
Далее в компании планируют разработать приложение новой диагностики кожи Vichy SkinConsultAI. Оно должно заработать до конца этого года.