Toyota продемонстрировала робота-баскетболиста

Новости технологии: Toyota разработала двухметрового робота-баскетболиста, который показал высокую точность трехочковых бросков.

Робот не умеет вести мяч и забивать сверху, однако показывает впечатляющие результаты в бросках с разных дистанций. На демонстрации в пригороде Токио машина высотой в 207 сантиметров (что вполне неплохо для профессионального баскетболиста) с трехочковой отметки попала в корзину пять раз из восьми.

Робот, созданный в Toyota Motor Corp. и названный Cue 3, вычисляет трехмерное изображение, в котором находится корзина, используя датчики на торсе, и настраивает двигатели внутри рук и коленей, чтобы придать броску правильный угол и силу. Усилия по разработке человекоподобных роботов подчеркивают глобальный сдвиг в использовании робототехники от предварительно запрограммированных механических рычагов в ограниченных ситуациях, используемых на фабриках, к функционированию в реальном мире с людьми.

Эта версия робота была разработана еще в 2017 году специально для штрафных бросков. Профессиональный японский баскетболист Юдай Баба (Yudai Baba), который в составе сборной своей страны выступит на предстоящих домашних Олимпийских играх, принял участие в демонстрации и также промахнулся в нескольких бросках. По его словам, если робот сможет разучить еще несколько трюков, то он готов принять его в свою команду, но пока превосходство людей в этой сфере слишком велико.

Для того чтобы забить сверху, робот должен уметь бегать, прыгать и вести мяч. По словам инженера Toyota Томохиро Номи, работавшего над Cue 3, при должном технологическом прогрессе это станет возможно через 20 лет. Внешнее покрытие робота довольно необычно и отчасти напоминает броненосца. Как утверждают инженеры, это сделано для того, чтобы избежать стандартного белого металлического вида роботов.

Японская компания, чаще всего ассоциируемая с производством седанов Camry, Prius Hybrid и Lexus Luxury, создает роботов не в первый раз: одна из предыдущих машин уже демонстрировала способность играть на скрипке, а другая, внешним видом напоминающая R2-D2 из "Звездных войн", подвижна и умеет подбирать вещи. На демонстрации в понедельник именно такой робот передал баскетбольный мяч Cue 3.

По мнению экспертов, роботы, способные имитировать движения людей и превосходящие их в этом, могут оказаться полезными в самых различных сферах, включая сбор урожая, доставку посылок и работу на фабриках и складах. Профессор Стэнфордского университета Уссама Хатиб (Oussama Khatib), который руководит университетской лабораторией робототехники, рассказал, что Cue 3 демонстрирует сложные действия — использование датчиков и быстрые вычисления в режиме реального времени, которые он назвал "визуальной обратной связью". Чтобы попадать в корзину, робот должен иметь хорошую систему зрения, уметь просчитывать траекторию мяча и совершать выверенный бросок. По его словам, разработки Toyota — это обеспечение высочайших возможностей восприятия и контроля, позволяющих роботам выполнять довольно сложные задачи.