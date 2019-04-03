Вода с Луны: новая программа по добыче ресурсов на спутнике Земли от Австралии

Новости науки: Молодое Австралийское космическое агентство намеревается в течение пяти лет отправить на спутник Земли миссию и начать добывать там воду.

Австралийское космическое агентство планирует применить опыт в горном деле в отдаленных негостеприимных областях — таких как, например, сама Австралия — в новой программе по добыче воды и других ресурсов на Луне.

Это довольно смелый план для новоиспеченного космического агентства, который тем не менее может серьезно упрочить позиции Австралии в глобальной космической гонке.

Если воду, покрывающую поверхность Луны тонким слоем, можно будет добывать в космосе, вместо того чтобы отправлять ее туда с Земли, то наш естественный спутник вполне может стать перевалочным пунктом для миссий на Марс и дальше.

"Доставлять что-либо с Земли на орбиту или в глубокий космос стоит больших денег, — говорит космический инженер Эндрю Демпстер в интервью Bloomberg. — Если вы можете производить воду в космосе за меньшую сумму, чем стоимость ее доставки туда, нужно это делать".

В долгосрочной перспективе лунная вода может стать сырьем для ракетного топлива в пилотируемых миссиях к Марсу и другим объектам в глубоком космосе.

Австралийскому космическому агентству пока еще нет даже года, но Демпстер считает, что такое проворное отношение сродни стартапу поможет предприятию разработать новую технологию и как можно скорее попасть на Луну.

Правительственный бюджет Австралийского космического агентства составляет всего 41 миллион австралийских долларов на четыре года. Для сравнения, годовой бюджет NASA — 20 миллиардов долларов, годовой бюджет Европейского космического агентства — 5,7 миллиарда евро, а "Роскосмоса" — около двух миллиардов долларов. Без серьезной правительственной поддержки австралийскому агентству придется разработать коммерческий подход, который поможет заинтересовать частные предприятия и инвесторов.

"Нас не смущают крупные агентства и огромные транснациональные корпорации, — заявил Демпстер. — В этой области работает множество проворных людей с интересными идеями. Успех может прийти довольно быстро".

Исследование Луны в последнее время привлекает много внимания. Так, в январе Китай прилунил свой первый аппарат на обратной стороне спутника, израильский зонд Beresheet уже скоро прибудет к нему, а в апреле туда будет отправлен индийский посадочный модуль с ровером. Европейское космическое агентство также заявляло о планах начать добывать воду на Луне — в середине следующего десятилетия. Но цель Демпстера — отправить на спутник Земли миссию в течение пяти лет.