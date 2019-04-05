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Ученые раскрыли период миграции четвероногих китов в Америку

Ученые раскрыли период миграции четвероногих китов в Америку
12:06 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Ближайший родственник китообразных - парнокопытные млекопитающие.

В Перу нашли представителя нового вида древних четвероногих китов.

Международная команда ученых из пяти стран отыскала останки четвероного кита, который жил примерно 42 с половиной миллиона лет назад. Их нашли на юго-западе Перу, в Бассейне Писко, у подножия Анд. О результатах раскопок сообщается в журнале Current Biology. 

Протокитообразные сперва обитали в Южной Азии (примерно 50 миллионов лет назад), а затем мигрировали в регион Тихого океана. Сейчас археологи отыскали в Перу кости нового вида протокитообразных, который ученые назвали Peregocetus pacificus. Он проливает свет на то, когда и как предки китов мигрировали из Азии в Америку. 

По словам палеонтолога Оливье Ламберта (Olivier Lambert), исследователи искали окаменелости вымерших морских млекопитающих, но внезапно натолкнулись на скелет четвероного кита. Для них такая находка стала неожиданностью. 

На извлечение костей ушло три дня. Ученых поразило, насколько хорошо сохранились останки. Они сразу определили коленную чашечку животного, лодыжки и пальцы конечностей. Позднее их внимание привлекли ребра, позвонки и нижняя челюсть с зубами. Этот скелет стал самым полным среди четвероногих китов, обнаруженных за пределами Индии и Пакистана. Его возраст оценивают в 42,6 миллиона лет, что делает эти останки самыми старыми на территории Америки. 

Форма костей подсказала палеонтологам то, как двигалось существо. Его бедро плотно прикреплялось к крестцу — треугольной кости у основания позвоночника. Вместе с тем пропорции передних и задних конечностей, а также небольшие копыта на кончиках пальцев говорят о том, что оно могло одновременно плавать и ходить по суше. Однако длинные пальцы, между которыми, вероятно, находились перепонки, и форма хвоста свидетельствуют о том, что эти животные более свободно чувствовали себя в воде.

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До этого ученые предполагали, что китообразные могли добраться до побережья Америки двумя путями: через Северную или Южную Атлантику. Теперь же, на основании последних находок в Перу, гипотеза о том, что путь миграции четвероногих китов пролегал через Южную Атлантику, кажется более вероятной.

Ранее на основании тщательного анализа китового черепа возрастом в 34 миллиона лет, найденного в Антарктике, ученые предположили, что у ранних китов не было китового уса. Напротив, их рты были вооружены хорошо развитыми деснами и зубами, которые млекопитающие использовали, судя по всему, для крупной добычи.

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Америка, Киты, Животные, Наука, Китообразные, Четвероногие киты.
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