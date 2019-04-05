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65 световых лет от Земли: телескоп TESS обнаружил очередную экзоплатнету

65 световых лет от Земли: телескоп TESS обнаружил очередную экзоплатнету
17:05 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Орбитальный "охотник за экзопланетами", телескоп Kepler проработал на орбите около 10 лет и обнаружил несколько тысяч далеких миров.

С конца 2018 года на смену ему заступил TESS, ведущий поиск экзопланет тем же транзитным методом, по периодическим изменениям светимости звезд при прохождении планет между ними и нами. Ожидается, что за несколько лет работы TESS обнаружит порядка 20 тысяч новых планет, включая сотни величиной не больше Земли.

Тем временем в уже полученных телескопом данных астрономы обнаружили весьма редкий объект - экзокомету, которых на сегодня известно лишь около десяти. Об этом они сообщают в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics; препринт ее представлен в открытой онлайн-библиотеке arXiv.

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TESS сумел заметить экзокомету при наблюдениях известной системы беты Живописца (напомним, не так давно ученые оценили массу одной из ее молодых планет). Кометы у этой звезды наблюдались и ранее, однако новое наблюдение стало особенно ярким и четким, а поведение кометы полностью согласовывалось с прежде сделанными расчетами ее траектории.

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Экзопланеты затмевают свою материнскую звезду с определенной периодичностью, ее яркость снижается и затем нарастает по такой же кривой - симметрично. В отличие от них, пролет экзокометы приводит к быстрому падению яркости с медленным возвращением в норму, пока мимо звезды тянется ее длинный хвост. Такие изменения и были замечены в данных TESS, собранных между 19 октября 2018-го и 1 февраля 2019 года. Похоже, орбита ее находится примерно на том же расстоянии от беты Живописца, что Земля - от Солнца; хвост кометы тянется еще дальше - на 200 миллионов километров.

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TESS, Орбитальный "охотник за экзопланетами", Обнаружил экзопланету, 65 световых лет от Земли.
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