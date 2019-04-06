В марсианском метеорите нашли микробные структуры

Новости науки: Ученые из Венгрии сообщили об обнаружении биосигнатуры в метеорите.

Группа ученых из Венгрии утверждает, что в марсианском камне ALH-77005, найденном в Антарктике, содержится множество минерализованных биосигнатур, включая кокковидные, нитевидные структуры и органический материал. Статья об исследовании опубликована в журнале Open Astronomy.

"Наша работа важна для широкой аудитории, так как она совмещает науки о планетах, Земле, биологии, химии и окружающей среде и также будет интересна многим исследователям в этих сферах, — говорит доктор Ильдико Дьёллай из Научно-исследовательского центра астрономии и наук о Земле в Будапеште. — Оно будет полезно для планетологов, экспертов, изучающих метеориты и астробиологию, а также для исследователей происхождения жизни и просто общественности, так как оно предлагает пример нового аспекта микробного посредничества в каменных метеоритах".

Ахондритовый метеорит ALH-77005 был найден частично вросшим в лед в области холмов Аллана во время полярной миссии Японского национального института в 1977-1978 годах. Он имеет округлую форму, а его поверхность частично сгорела, и затем ее грубо отполировал ледяной ветер. Его возраст оценивается примерно в 175 миллионов лет, а воздействие на него космических лучей длилось около трех миллионов лет. Доктор Дьёллай и соавторы проанализировали тонкий слой ALH-77005 при помощи оптической и FTIR-ATR-микроскопии. Они смогли зарегистрировать присутствие кокковидных и нитевидные структуры (вероятно, образованные микробами, окисляющими железо), органический материал и биогенные минералы вроде ферригидрита, гетита и гематита.

"Другие признаки биогенности ALH-77005 включают сильную отрицательную δ13C, а также обогащение железом, марганцем, фосфором и цинком в сценарии, поддерживающем ударное плавление, — говорят ученые. — Наше исследование предполагает присутствие на Марсе микробного посредничества".