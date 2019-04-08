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Ученые NASA каталогизировали микробы с МКС

Ученые NASA каталогизировали микробы с МКС
13:14 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Ученые из Лаборатории реактивного движения (JPL) изучили микроорганизмы и грибы с Международной космической станции (МКС).

Это исследование поможет в создании условий для долгосрочных космических полетов.

Составленный учеными каталог поможет понять, как те влияют на здоровье космонавтов и состояние системы станции. Исследование опубликовано в журнале Microbiome. 

МКС — закрытая система, но в ней обитают микроорганизмы. Они происходят из систем жизнеобеспечения, прибывающего груза и членов экипажа. Чтобы охватить и каталогизировать их максимальное количество, пробы брали из восьми локаций, среди которых — смотровой иллюминатор, туалет, платформа для физических упражнений, столовая, спальные помещения, многофункциональный модуль и лаборатория. Образцы брались в каждый из трех полетов, которые проходили на протяжении 14 месяцев. 

Подробнее об исследовании рассказала его участница Кастури Венкатесваран (Kasthuri Venkateswaran):

"Микробы в помещениях на Земле по-разному влияют на здоровье человека. Для космонавтов это важнее, так как у них изменен иммунитет, они не могут обратиться в специализированное медицинское учреждение со сложным оборудованием. В свете будущих долгосрочных полетов важно определить типы микроорганизмов, которые накапливаются в закрытой среде, продолжительность их существования и влияние на организм человека".

Ее коллега Камилла Урбаниак (Camilla Urbaniak) указала и на другую необходимость. Некоторые микробы вызывают коррозию на Земле, если то же самое произойдет на космическом судне, это может повлиять на его функциональность. 

Результаты анализов показали, что большинство микробов на МКС связаны с человеком. Наиболее заметные среди них: стафилококки (Staphylococcus) — 26 процентов, грамотрицательные бактерии Pantoea — 23 процента, а также бациллы (Bacillus) — 11 процентов. Среди них есть и потенциально патогенные бактерии золотистого стафилококка (около 10 процентов от общего количества). Среди грибов доминировали Rhodotorula mucilaginosa и Penicillium chrysogenum. 

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Ученые заметили удивительный факт. В то время как грибковые образования оставались стабильными, разнообразие микробов менялось в зависимости от проб. Например, в образцах, взятых во время второго полета, обнаружили большее разнообразие, чем в образцах первого и третьего полетов. Авторы связывают это с нахождением на МКС разных астронавтов. 

Напомним, в начале марта состоялась беспилотная состыковка корабля Crew Dragon к МКС. В августе должно начаться такое же испытание второй капсулы под названием Starliner, которую разработала компания Boeing.

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НАСА, МКС, Микробы, JPL.
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