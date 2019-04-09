NASA отправит на Марс роботов с крыльями (Видео)

Новости науки: Конструированием необычных пчел будут заниматься сотрудники Университета штата Алабама совместно с японскими инженерами.

В космос уже отправляли человека, собак и даже обезьян, но прогресс не стоит на месте, поэтому в этот раз с астронавтами на Марс полетят пчелы-помощницы. Нет, NASA не будет заниматься пчеловодством и все это не ради липового чая с медом.

К 2040 году человечество планирует завершить процесс колонизации Луны. И пока одни скупают участки на спутнике Земли - другие готовятся к заселению на Марс, а помогать в этом нам будут роботы-пчелы Marsbee. Об этом сообщили в пресс-службе космического агентства.

Новый вид насекомых с помощью специальных датчиков будет собирать полезную информацию о Красной планете и любезно передавать ее в штаб NASA.

В сеть уже попало видео, где можно разглядеть будущую марсианскую пчелку. Ранее NASA опубликовали макет с космическими насекомыми, которые своим внешним видом напоминают шмелей с крыльями цикад.

Но радоваться рано. Исследователи сообщают, что на разработку подобного чуда понадобится по меньшей мере 10 лет.