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Астрономы увидели, как погибнет наша Солнечная система

Астрономы увидели, как погибнет наша Солнечная система
12:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости науки: Как сообщается, за последние десятилетия тысячи планет были обнаружены на орбитах вокруг других звезд.

Земля, скорее всего, погибнет, но далеко не все планеты ждет такая же судьба.

Ученые обнаружили подобный на планету объект, который вращался вокруг карликовой звезды. И эти наблюдения дали ключевую информацию о том, что произойдет, когда наше Солнце исчерпает свои ресурсы и превратится в такой тип небесного тела.

Почти все эти светила, как и Солнце, черпали свою энергию из ядерных реакций в своем ядре. Со временем они исчерпывали свой ресурс. А тогда они превращались в красных гигантов.

Солнце перейдет к такому процессу через примерно 5 миллиардов лет. Когда это произойдет, звезда расширится и поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю. В конце концов, ядро Солнца переживет коллапс, после которого оно станет белым карликом – чрезвычайно плотной, блеклой звездой величиной с планету. Все планеты, которые уцелеют, начнут приближаться к белому карлику и будут сталкиваться друг с другом. В конце концов от планет останется лишь облако каменистых обломков.

В своем исследовании ученый Кристофер Мансер из Университета Ворвика обнаружили доказательства существования небольшого нетронутого тела планетарного типа, которое вращается вокруг белого карлика SDSS J122859.93+104032.9.

"Газообразный планетарный диск вокруг белого карлика был обнаружен первым. И это на данный момент наиболее яркий из известных дисков, что делает его отличным объектом для наблюдений. Слежка за ним стала пилотным испытанием, во время которого мы пытались выявить любые события за время вращения материала вокруг белого карлика", - пояснил ученый.

Ученые нашли планету в 13 раз больше Юпитера

К удивлению исследователей, они обнаружили планетезималь – твердый объект, образованный после столкновения каменных объектов, которые смешались между собой. Образованный объект имеет диаметр примерно 600 километров. И он чрезвычайно плотный. Если бы это было не так, гравитация белого карлика разорвала бы его. По мнению ученых, обнаруженная планетезималь – это ядро одной из бывших планет в погибшей системе.

Открытие дает ученым подсказку в поисках ответа на вопрос, что произойдет с нашей Солнечной системой. Вполне вероятно, что хоть первые три планеты, среди которых и Земля, будут уничтожены, остальные уцелеет.

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Земля, Солнце, Наука, Солнечная система, Смерть Солнечной системы.
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