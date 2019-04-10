Микроскоп в помощь: Как выглядят знакомые нам продукты питания в микромире (Фото)

Группа исследователей сделала снимки продуктов с многократным увеличением. Перед вами несколько самых разных продуктов, на которые вы уже никогда не сможете смотреть как раньше.