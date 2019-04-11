Археологи нашли на Филиппинах останки людей нового вида

Новости науки: По найденным останкам ученые определили, что H. luzonensis жили 50 тысяч лет назад, то есть в то же время, что H. floresiensis и последние неандертальцы.

Основываясь на их размере зубов, археологи полагают, что представители нового вида были низкого роста.

Статья, посвященная новому виду людей, названному Homo luzonensis, опубликована в журнале Nature. В ней международная команда ученых описывает кости двух взрослых и одного ребенка, которые нашли в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон.

Раскопки на Лусоне начались в 2007 году, тогда же археологи нашли плюсневую кость стопы, которая принадлежала представителю рода Homo. Последующие работы там велись в 2011-м и 2015-м, но только в прошлом году ученые открыли каменные орудия и кости носорога со следами намеренного повреждения. Их возраст оценивается в 700 тысяч лет, тогда как до этого предполагали, что древнейшие обитатели острова жили там 67 тысяч лет назад. Это открытие послужило поводом для дальнейших раскопок.

Сейчас французские, австралийские и филиппинские исследователи под руководством профессора Филипа Пайпера (Philip Piper) из Австралийского национального университета нашли в пещере Кальяо пальцы рук и ног, а также коренные зубы нового вида вымерших людей. Кроме того, они отыскали фрагмент бедренной кости ребенка. Новому виду дали имя Homo luzonensis — в честь названия острова.

По словам специалистов, сейчас сложно сказать, как именно выглядели H. luzonensis, так как найденные элементы скелета к этому не располагают, но, если судить по размеру зубов, которые зачастую отражают размер тела млекопитающих, эти гоминиды, скорее всего, имели низкий рост. Возможно, они были даже ниже Homo floresiensis, которых еще называют хоббитами. Авторы предполагают, что их рост мог достигать 1,2 метра. Однако форма костей ног указывает на то, что они могли ловко лазить по деревьям.

Исследователи попытались извлечь из костей ДНК, но их попытки увенчались неудачей, так как теплый и влажный климат Филиппин не способствует сохранению генетического материала. Однако они все еще не теряют надежду извлечь белки, которые помогли бы лучше определить место H. luzonensis на генеалогическом древе.

Есть ли связь между недавними находками и костями носорога с каменными инструментами, пока сказать сложно, для этого потребуются дальнейшие раскопки. Также перед учеными стоит и ряд других вопросов. От кого произошли Homo luzonensis и как они попали на остров?

Ранее в журнале Current Anthropology вышла статья международной группы ученых, которая выдвигает гипотезу, что потребление в первую очередь жирной пищи, а не белковой, способствовало росту мозга человеческих предков задолго до получения огня.