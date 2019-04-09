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Ученые обнаружили у мамонтов и неандертальцев сходные генетические черты

Ученые обнаружили у мамонтов и неандертальцев сходные генетические черты
14:02 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Исследователи из Тель-Авивского университета посчитали, что мамонты имели молекулярное сходство с неандертальцами.

Выводы основываются на анализе трех научных исследований.

Работа сотрудников Тель-Авивского университета, опубликованная в журнале Human Biology, предполагает, что шерстистые мамонты, жившие около 200 тысяч лет назад, и неандертальцы имели схожие генетически черты.

Шерстистые мамонты появились в Сибири примерно 300 тысяч лет назад и после этого распространились по Европе и Северной Америке. Эти животные обладали грубой длинной шерстью, которая порой достигала в длину 90 сантиметров. Под ней находились подшерсток и слой жира толщиной почти 10 сантиметров. 

По их словам, неандертальцы и мамонты жили вместе на территории Европы во время ледникового периода. Приматы ели мамонтов, но, как предполагают ученые, сами генетически на них походили. Чтобы проверить эту гипотезу, авторы проанализировали три тематических исследования, которые посвящены генетическим вариантам и аллелям, связанным с адаптацией к холодному климату. Аллели — альтернативные формы гена, возникающие в результате мутации и находящиеся в том же месте хромосомы.

Первое исследование посвящалось гену LEPR, связанному с терморегуляцией и накоплением жировой ткани. Второе сосредотачивалось на генах, которые отвечали за работу белков кератинов у обоих видов. В третьем речь шла о генах MC1R и SLC7A11, которые участвовали в пигментации кожи и волос. 

Подробнее о результатах рассказал ведущий автор работы Мейдад Кислев (Meidad Kislev):

"Наши наблюдения показывают вероятное сходство между многочисленными молекулярными вариантами, которые привели к сходным адаптивным эпигенетическим признакам двух видов. Оба произошли из Евразии от африканского предка. Эти результаты подтверждают предположения о конвергентной эволюции".

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Конвергентная эволюция — независимый эволюционный процесс, в результате которого организмы из разных групп приобретают сходные черты из-за нахождения в одних и тех же условиях среды. По словам авторов, эти данные могут послужить основой для других эволюционных исследований по этой теме, которая касается млекопитающих с большим мозгом и длинными жизненными циклами. 

В прошлом году международная группа ученых из США, Испании и Израиля работала вместе над воссозданием грудной клетки неандертальца по останкам его скелета. Посчитав реальное моделирование слишком трудоемким и опасным для костей, ученые решили создать виртуальную копию. Полученный результат опроверг устоявшийся стереотип о горбатой спине и рассказал о том, как дышали неандертальцы.

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Все по теме:

Исследования, Экология, Неандертальцы, Мамонты, Генетические черты.
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