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Эксперты подвели итоги близнецового исследования NASA

Эксперты подвели итоги близнецового исследования NASA
10:50 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Завершилось масштабное исследование NASA, посвященное воздействию длительного космического полета на человеческий организм.

Эксперименты с астронавтами-близнецами указали на множество негативных, но обратимых последствий длительного космического полета.

В рамках этого проекта изучались два астронавта-близнеца, проходившие одинаковую подготовку. Затем, в 2015-2016 годах, Скотт Келли провел год на борту МКС, в то время как Марк Келли оставался на Земле. Некоторые различия между ними обнаружились сразу после возвращения, другие — на уровне изменения активности генов — были замечены в ходе более детальных исследований, занявших дольше года. 

В свежем номере журнала Science опубликована статья Маркуса Лебриха (Markus Löbrich) и Пенни Джегго (Penny Jeggo), в которой они подводят общие итоги близнецового исследования. Авторы отмечают, что в целом человеческий организм плохо приспособлен для таких долгих космических миссий и переживает при этом массу негативных изменений. С другой стороны, практически все они со временем вернулись у Марка Келли в норму. 

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Так произошло, например, с теломерами — концевыми участками хромосом, которые укорачиваются с возрастом. Вопреки всем ожиданиям, их длина за время пребывания Марка в космосе увеличилась, "омолодив" его геном. Однако по возвращении они снова стали сокращаться, причем быстрее обычного, так что сейчас уменьшились сильнее, чем у брата, остававшегося на Земле. Отчего и как это произошло — остается неизвестным и очень интересным вопросом.

Более ожидаемыми оказались изменения, связанные с перераспределением жидкостей в условиях микрогравитации. Некоторое время зрение Марка Келли ухудшалось (он был вынужден даже носить очки), отмечались нарушения в кровоснабжении ног. Кроме того, перемены затронули состав кишечной микрофлоры и даже привели к снижению когнитивных способностей, измеряемых в ходе тестов. Впрочем, со временем и они вернулись в норму.

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Исследования, НАСА, Наука, Близнецовое исследование NASA.
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