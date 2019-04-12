Исследователи засняли необычное поведение мышей на МКС

Новости науки: В 2017 году NASA создало специальную клетку для мышей, которым предстояло находиться на МКС.

Молодые особи начали кружить по клетке в условиях микрогравитации.

Международная команда ученых опубликовала статью в журнале Scientific Reports, в которой описала поведение мышей, находившихся в невесомости на Международной космической станции (МКС). Они приложили видео, на котором видно, насколько необычно вели себя грызуны.

С 2017 года провели несколько тестов, но только сейчас, как пишут авторы, прошел первый подробный поведенческий анализ мышей, живших в Rodent Habitat на МКС.

В эксперименте участвовали 20 самок мышей, все они благополучно прошли испытания. Их возраст варьировался от 16 до 32 недель от роду. Они находились на станции от 17 до 33 дней, количество дней зависело от возраста конкретной особи. Такая продолжительность соответствует длительным миссиям космонавтов. На Земле осталась группа контрольных сородичей.

Прежде всего исследователи хотели посмотреть на поведение грызунов в условиях микрогравитации. Поведенческий анализ может показать, как животные приспосабливаются к условиям космической станции: как изменяются их физическая активность, питание, потребление воды, циркадные ритмы и социальные взаимодействия.

Авторы пишут, что все 20 мышей сохраняли здоровое состояние в течение миссии. Они демонстрировали типичное поведение: кормились, ухаживали за собой, поддерживали циркадные ритмы и имели вес тела, схожий с тем, который демонстрировали животные из контрольной группы. Однако через несколько дней некоторые самки стали вести себя необычным образом.

Спустя 7-10 дней молодые мыши резко начали передвигаться по овальной траектории. Ученые назвали такое поведение гоночным, так как оно очень напоминало гонки NASCAR. Вскоре оно приобрело групповой характер, но не затрагивало более старых мышей.

Исследователи не могут назвать точную причину такого странного поведения. Они полагают, что это может быть как реакция на стресс, так и желание почувствовать положительный эффект от упражнений (как, например, бег в колесе на Земле) или стимулировать работу внутреннего уха, которая при микрогравитации нарушается, либо нечто совершенно иное. В любом случае авторы продолжат работать в этом направлении.

Ранее ученые из Университета Миннесоты разработали уникальный имплантат, который, заменяя часть черепа мыши, впервые позволяет наблюдать за активностью всей поверхности коры мозга в режиме реального времени.