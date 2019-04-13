В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью

Новости науки: В самой глубокой части океанов были обнаружены микробные популяции, которые питаются нефтью.

Ученые из Университета Восточной Англии (UEA) обнаружили уникальных бактерий, питающихся маслом, в самой глубокой части земных океанов — в Марианской впадине. Совместно с исследователями из Китая и России они провели наиболее полный анализ ее микробных популяций. Исследование описано в статье журнала Microbiome.

Марианская впадина расположена в западной части Тихого океана. Она достигает глубины почти в 11 тысяч метров. Для сравнения, гора Эверест — 8848 метров в высоту. Изучением организмов, населяющих эту экосистему, занимались всего несколько экспедиций. Одна из них была организована и проведена морским исследователем и лауреатом Американской академии кинематографических искусств и наук, режиссером Джеймсом Кэмероном.

"Наша исследовательская команда отправилась на сбор образцов микробных популяций в самой глубокой части Марианской впадины — на глубине около 11 тысяч метров, — говорит доктор Джонатан Тодд из UEA. — Мы изучили полученные образцы и определили новую группу углеводородоразлагающих бактерий". Углеводород — органическое соединение, состоящие исключительно из атомов водорода и углерода, оно очень распространено и обнаруживается даже в сырой нефти и природных газах.

"Эти типы микроорганизмов, по сути, питаются соединениями, похожими на те, что присутствуют в нефти, а затем используют их в качестве топлива", — объясняет Тодд.

Команда обнаружила, что в Марианской впадине самое высокое соотношение углеводородоразлагающих бактерий на Земле. Ученые изолировали некоторых из этих микробов и продемонстрировали, что они поглощают углеводороды в лаборатории в условиях, симулирующих Марианскую впадину. Чтобы понять, откуда берутся углеводороды, которыми питаются эти бактерии, команда проанализировала образцы морской воды — начиная с поверхности и до осадков на дне впадины.

"Мы выяснили, что углеводороды существуют уже на глубине шести тысяч метров от поверхности океана и, вероятно, даже глубже, — рассказывает доктор Николай Педенчук из UEA. —Значительная их часть, вероятно, связана с загрязнением поверхности океана. К нашему удивлению, мы также обнаружили биологически произведенные углеводороды в океаническом осадке на глубине впадины. Это предполагает, что в этой среде углеводороды производит уникальная микробная популяция. Эти углеводороды, похожие на соединения, из которых состоит дизельное топливо, ранее обнаруживались в водорослях на поверхности океана, но никогда — в микробах на таких глубинах".

Ученые считают, что эти углеводороды могут помогать микробам выживать при сокрушительном давлении на дне Марианской впадины. Соединения также могут служить источником пищи для других микробов, которые могут также поглощать и загрязняющие углеводороды, которые достигают океанского дна.