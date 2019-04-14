Пылевые бури на Марсе способствовали высвобождению воды в космос

Новости науки: Пылевые бури на Марсе поспособствовали тому, что планета стала сухой.

Международная группа ученых проанализировала данные Орбитального аппарата для исследования малых составляющих атмосферы, которые тот записал во время прошлогодней пылевой бури на Марсе, и предположила, что именно такие катаклизмы могли послужить причиной осушения планеты. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Орбитальный аппарат для исследования малых составляющих атмосферы (TGO) — космический аппарат, созданный для изучения малых газовых составляющих в атмосфере Марса. Он стал частью масштабной программы Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации "Роскосмос" — ExoMars.

Летом 2018 года на Марсе началась пылевая буря, которая охватила практически всю планету. Из-за нее NASA потеряло связь с марсоходом Opportunity. TGO наблюдал этот катаклизм с орбиты. Он исследовал атмосферу, чтобы определить, как пылевая буря поглощает солнечный свет. Теперь команда ученых из Испании, Италии, Польши и других стран воспользовалась этими данными, чтобы проследить за поведением воды во время урагана.

Они обнаружили, что до начала пылевой бури распространенность полутяжелой воды (у которой только один атом водорода замещен дейтерием) на высотах выше 40 километров снизилась до уровня ниже детектируемого. Это снижение совпало с появлением ледяных облаков. Во время бури они наблюдали увеличение содержания воды и полутяжелой воды в виде пара на высоте между 40 и 80 километрами. Авторы связывают такое распределение с повышением температуры. Пыль поглощает тепло, что приводит к нагреванию атмосферы и предотвращению образования ледяных облаков.

Прежде всего авторы хотят выяснить, как образуются пылевые бури и что служит причиной для их возникновения. Наблюдение за ними, особенно в момент зарождения, могло бы дать новые подсказки. Пока же ученые говорят, что такие катаклизмы "раздувают" атмосферу, облегчая газам выход в космос, в том числе водяным парам. Возможно, из-за подобных бурь Марс и стал таким негостеприимным, каким является сегодня. Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало на своем сайте кадры солнечного затмения на Марсе, которое заснял марсоход Curiosity.