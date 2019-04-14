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Образование магнетара зарегистрировано в 6,5 миллиарда световых лет от Земли

Образование магнетара зарегистрировано в 6,5 миллиарда световых лет от Земли
15:53 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки: Ранее слияние нейтронных звезд, в результате которого образовался магнетар, было зарегистрировано датчиками гравитационных волн.

Теперь это удалось сделать и при помощи рентгеновских данных космического телескопа "Чандра".

Команда астрономов из Арканзасского университета зарегистрировала вспышку рентгеновского излучения из галактики, расположенной примерно в 6,5 миллиарда световых лет от Земли, что соответствует слиянию двух нейтронных звезд, в результате которого образуется магнетар - большая нейтронная звезда с очень мощным магнитным полем. На основе этого наблюдения исследователи смогли вычислить, что подобные слияния происходят в среднем 20 раз ежегодно в каждом регионе объемом в миллиард световых лет в кубе. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Нейтронная звезда - маленькая, очень плотная звезда диаметром примерно 20 километров. Нейтронные звезды образуются в результате коллапса звезд, достаточно массивных, чтобы взорваться во вспышке сверхновой, но недостаточно массивных для коллапсирования в черную дыру. Когда две нейтронные звезды сливаются и становятся магнетаром, его магнитное поле в десять триллионов раз превышает мощность магнита на вашем холодильнике.

"Нейтронные звезды таинственны из-за того, что вещество в них настолько плотное и не похоже на что-либо воспроизводимое в лаборатории, - объясняет Брет Лемер из Арканзасского университета. - Мы еще не очень хорошо понимаем физическое состояние материи в нейтронных звездах. Слияния нейтронных звезд производят множество уникальных данных, предоставляющих нам подсказки о природе самих нейтронных звезд и о том, что происходит при их столкновении".

Предыдущее открытие слияния двух нейтронных звезд посредством гравитационных волн и гамма-излучения помогло астрономам взглянуть на эти объекты по-новому. Исследовательская команда использовала эту информацию для поиска закономерностей в данных рентгеновской обсерватории "Чендра", которые бы соответствовали тому, что им уже было известно о слияниях нейтронных звезд.

Так, ученые обнаружили в данных обзора Chandra Deep Field-South вспышку рентгеновского излучения. После исключения всех других возможных источников вспышки они пришли к выводу, что сигналы исходили от формирования двумя нейтронными звездами магнетара.

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"Ключевым доказательством стало то, как изменялся сигнал с течением времени, - говорит Лемер. - У него была яркая фаза, которая определенным образом стабилизировалась, а затем спадала. Именно этого и следует ожидать от магнетара, быстро теряющего свое магнитное поле через излучение".

Схожие расчеты количества слияний нейтронных звезд проводились на основе слияний, зарегистрированных посредством гравитационных волн и гамма-излучения, упрочив пользу рентгеновских данных в поиске таких экзотических событий слияния, происходящих во Вселенной.

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Все по теме:

Земля, Космос, Магнетар, Гравитационные волны, Образование магнетара.
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