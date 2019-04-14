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Израиль отправит еще один аппарат на Луну

Израиль отправит еще один аппарат на Луну
20:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости науки: Израиль планирует отправить вторую миссию на Луну.

После аварии, которую потерпел первый израильский лунный зонд Beresheet при посадке на поверхность земного спутника, Израиль планирует вторую миссию на Луну.

Как сообщает DW со ссылкой на израильское телевидение, местная корпорация SpaceIL, сконструировавшая луноход, планирует вторую попытку прилунения зонда.

"Ввиду большой международной поддержки, которую я получил во время этого проекта, я решил начать новый проект - Beresheet 2", - заявил главный спонсор и президент SpaceIL Моррис Кан.

По его словам, компания уже приступила ко второму проекту и надеется довести его до конца.

Как сообщалось ранее, зонд Beresheet 11 апреля потерпел аварию при посадке на поверхность Луны. Незадолго до прилунения были выявлены технические проблемы с двигателем зонда, после чего он разбился, сообщили в центре управления полетом в Тель-Авиве. В случае успешной посадки 585-килограммового зонда Израиль стал бы четвертой страной, сумевшей осуществить прилунение своего зонда. Кроме того, Beresheet стал бы первым частным космическим кораблем, совершившим прилунение.

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Луноход Beresheet, сконструированный SpaceIL в сотрудничестве с концерном Israeli Aerospace Industries, был запущен 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал. На орбиту он был выведен ракетой Falcon-9 частной компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Название зонда в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.

На борту Beresheet также находилась временная капсула с цифровыми файлами. Стоимость строительства Beresheet составила в пересчете около 84 млн евро. Проект финансировался частными инвесторами.

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Израиль, Луна, SpaceIL, Beresheet.
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