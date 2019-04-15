В планах создание "швейной машины", которая будет вживлять электроды в мозг

Новости науки: Ученые, связанные с Илоном Маском, описали метод, который однажды поможет разработать функциональные мозговые интерфейсы.

Финансируемая DARPA группа ученых, связанных с Илоном Маском, утверждает, что изобрела новый способ "быстрого вживления" мозговых электродов крысам. Их система работает по принципу швейной машины и поможет создать мозговой интерфейс, способный считывать мысли. Статья команды опубликована на сервере препринтов bioRxiv.

Пять авторов исследования ранее работали или каким-то образом были связаны с Neuralink - секретным предприятием, цель которого - создание мозгового интерфейса. Кроме того, основополагающую роль в компании играет Илон Маск. Однако часть исследования предшествует основанию компании, а в статье не упоминается о связи ученых с миллиардером.

Исследователи просят поделиться отзывами о проделанном эксперименте, прежде чем они отправят статью на рецензирование и последующую публикацию в научном журнале. Авторы исследования и представитель Neuralink пока не прокомментировали эту работу.

Функции "швейной машины", разработанной учеными, заключаются в удалении части черепа мыши и внедрении в ее мозг иглы, которая затем размещает в нем гибкие электроды. Машина вводит электрод каждые несколько секунд - намного быстрее по сравнению с другими методами. К электродам подключена небольшая плата, размещенная у крысы на затылке, которая записывает сигналы мозга.

Ученые подробно описали работу с взрослыми самцами декоративных крыс Лонг-Эванс. Поначалу на протяжении двух месяцев специалисты наблюдали за крысой с двумя дюжинами вживленных электродов. У других грызунов имплантаты проработали не так долго. Иногда маленькие платы, прикрепленные к головам крыс, просто отпадали спустя пару недель.

"Несмотря на то что для налаживания всей системы интерфейса и лучшей интеграции его компонентов необходимы дальнейшие исследования, эти наработки в итоге могут открыть путь к новому поколению разработок в робототехнике, ПО для искусственного интеллекта и электронике для создания альтернативы сегодняшним нейрохирургическим техникам", - сказал в интервью изданию Bloomberg директор DARPA по биотехнологиям Джастин Санчез.