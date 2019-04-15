Прорыв: ученые впервые напечатали на 3D-принтере человеческое сердце (Видео)

Новости науки: Группе израильских ученых удалось впервые напечатать на 3D-принтере сердце из человеческой ткани.

Это может стать прорывом в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и расширить возможности трансплантации, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, о таком достижении сообщила группа израильских исследователей из Университета Тель-Авива. По словам руководителя группы ученых Таля Двир, это достижение может вызвать настоящий прорыв в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Кроме того, исследователи надеются, что благодаря новой технологии удастся значительно уменьшить риск того, что организм будет воспринимать трансплантированное сердце как чужеродный орган. Хоть напечатать прототип человеческого сердца на 3D-принтере удавалось и раньше, однако те прототипы не имели "клеток и кровеносных сосудов", уверяют ученые. Ныне революционным стало и то, что материал для 3D-печати происходил от самого пациента, чего до сих пор не было", - говорится в сообщении.

Представлен в медицинской лаборатории Университета Тель-Авива 3D-напечатанный прототип человеческого сердца величиной с вишню, но имеет сосуды и желудочки. Впрочем, прототип этот неподвижный, то есть не пульсирует вообще.

Хотя израильские ученые и рассматривают 3D-печать как "многообещающий способ" выпуска здоровых человеческих органов, впрочем, еще нужно преодолеть много трудностей", признают исследователи.