Ученые выяснили, что глобальное таяние ледников угрожает радиоактивным загрязнением

Международная группа ученых показала, что большие объемы радиоактивных частиц, оставшиеся от испытаний ядерного оружия, могут высвободиться из продолжающих таять ледников.
Не так давно в журнале Nature появились новые данные о скорости таяния ледников. Авторы проанализировали состояние около 19 тысяч ледников мира и показали, что гибнут они еще быстрее, чем считалось прежде. Эти процессы чреваты множеством тяжелых и даже опасных последствий. На одно из них обратили внимание географы Плимутского университета, о работе которых рассказала Кэролайн Клэйсон (Caroline Clason), выступившая в Вене, на ежегодной встрече Европейского союза наук о Земле (EGU).
Ученые обследовали ледники разных регионов — Альп, Кавказа, канадской Британской Колумбии, Антарктиды и Арктики (в Гренландии, Исландии и на острове Шпицберген). Авторы искали радиоактивные частицы в криоконите — мельчайшей пыли, которая постоянно оседает на поверхность льдов и сохраняется в них. Радионуклиды были обнаружены в 17 участках — в количестве, в десять раз превышающем их содержание по соседству с ледниками. По словам ученых, эти льды оказались одними из самых загрязненных радиацией мест на планете, помимо ограниченных зон тяжелого заражения.
Очевидно, что загрязнение связано с многочисленными испытаниями и взрывами, которые проводились вплоть до 1960-х, а также с рядом масштабных катастроф, включая Чернобыль и Фукусиму. Высвобождаясь при таянии, радионуклиды способны попадать в организмы живых существ; так, особенно опасный америций-241 легко растворяется в воде и с ней может поступать в пищевую цепочку — вплоть до человека.