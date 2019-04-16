Скачать
Вторник, 16.04.2019
Гройсман рассказал, какие темы намерен обсудить с властями Словакии
Гройсман рассказал, какие темы намерен обсудить с властями Словакии
Пожар в Соборе Парижской Богоматери погасили (Фото)
Пожар в Соборе Парижской Богоматери погасили (Фото)
Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии

Ученые выяснили, что глобальное таяние ледников угрожает радиоактивным загрязнением

Ученые выяснили, что глобальное таяние ледников угрожает радиоактивным загрязнением
09:48 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: За период с 1961 по 2016 год глобальная масса льдов сократилась на 10,6 триллиона тонн, и сегодня они теряют по 335 миллионов тонн ежегодно.

Международная группа ученых показала, что большие объемы радиоактивных частиц, оставшиеся от испытаний ядерного оружия, могут высвободиться из продолжающих таять ледников.

Не так давно в журнале Nature появились новые данные о скорости таяния ледников. Авторы проанализировали состояние около 19 тысяч ледников мира и показали, что гибнут они еще быстрее, чем считалось прежде. Эти процессы чреваты множеством тяжелых и даже опасных последствий. На одно из них обратили внимание географы Плимутского университета, о работе которых рассказала Кэролайн Клэйсон (Caroline Clason), выступившая в Вене, на ежегодной встрече Европейского союза наук о Земле (EGU). 

Ученые обследовали ледники разных регионов — Альп, Кавказа, канадской Британской Колумбии, Антарктиды и Арктики (в Гренландии, Исландии и на острове Шпицберген). Авторы искали радиоактивные частицы в криоконите — мельчайшей пыли, которая постоянно оседает на поверхность льдов и сохраняется в них. Радионуклиды были обнаружены в 17 участках — в количестве, в десять раз превышающем их содержание по соседству с ледниками. По словам ученых, эти льды оказались одними из самых загрязненных радиацией мест на планете, помимо ограниченных зон тяжелого заражения. 

Как появляется молния: обнаружен странный феномен, связанный с их возникновением

Очевидно, что загрязнение связано с многочисленными испытаниями и взрывами, которые проводились вплоть до 1960-х, а также с рядом масштабных катастроф, включая Чернобыль и Фукусиму. Высвобождаясь при таянии, радионуклиды способны попадать в организмы живых существ; так, особенно опасный америций-241 легко растворяется в воде и с ней может поступать в пищевую цепочку — вплоть до человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Наука, Лёд, Таяние льда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.04 - 14.04)
04 Активисты подали в суд на Зеленского: постановление уже в НАБУ
05 Огненная "мать драконов": Эмилия Кларк украсила обложку испанского Vogue
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
Погода в Украине 16 апреля: дожди, местами со снегом
Итоги дня 15 апреля: Савченко и Рубана освободили, пожар в Нотр-Даме, обращение Зеленского и выступление Порошенко
Главные новости 15 апреля
Бабченко получил перманентный бан в Facebook
Бабченко получил перманентный бан в Facebook
Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке
Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь