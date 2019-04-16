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Ученым удалось заметить высыхание Луны

Ученым удалось заметить высыхание Луны
12:56 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Долгие годы Луна считалась сухой, как самая безводная пустыня.

Каждое столкновение с небесным телом выбивает из-под поверхности Луны драгоценную воду и выбрасывает ее в космос.

Однако исследования последних лет показали, что некогда на спутнике могло быть немало жидкой воды, и сегодня ее ледяные крупицы рассеяны тут и там под поверхностью, сохраняется лед и в темноте на дне некоторых кратеров. Люди планируют использовать ее для работы будущей постоянной базы, получения из нее кислорода и ракетного топлива. 

К сожалению, Луна постоянно теряет запасы этого полезного ресурса: вода уносится с ее поверхности при каждом ударе метеорита. К такому выводу пришли ученые из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, проанализировав данные, которые собрал зонд LADEE, работавший на окололунной орбите в 2013-2014 годах. Их статья опубликована в журнале Nature Geoscience.  

Авторы заметили, что каждый раз, когда Луна встречается с потоком метеоритов, содержание воды в ее разреженной атмосфере резко подскакивает. Было выделено в общей сложности 33 таких случая, что помогло найти корреляцию между масштабами метеоритных ударов и количеством выброшенной воды. Эта корреляция, в свою очередь, позволила оценить влажность лунного реголита. 

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Верхние слои лунного грунта оказались исключительно сухими; похоже, вода полностью испаряется из них под жестким излучением Солнца. Однако в более глубоких слоях небольшие количества воды сохраняются на спутнике практически повсюду. Ее-то и выбивают постоянные удары небесных тел.

Впрочем, большой опасности для будущего освоения здесь нет. Луне уже не один миллиард лет, и если она до сих пор сохранила некоторое количество влаги, вряд ли что-то грозит ей в ближайшие несколько лет. По крайней мере, пока за нее всерьез не примутся первые лунные колонисты.

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Исследования, Луна, Наука, Астрономия, Высыхание Луны.
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